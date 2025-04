Por la paz y contra las adicciones, Puebla se unió a Clase Nacional de Boxeo de la presidenta Sheinbaum

Con la participación de más de 3 mil poblanos y poblanas, y 150 municipios de la entidad, el gobierno de Alejandro Armenta, se sumó a la Clase Nacional de Boxeo que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que de manera simultánea se llevó a cabo en todas las plazas públicas del país, a fin de generar en la juventud mexicana opciones de actividades deportivas, alejarlos de los vicios y contribuir a la construcción de la paz.

En un mensaje con los gobernadores de los estados participantes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum acompañada de campeones como Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Marco Antonio Barrera y Mariana “La Barby” Juárez, expresó que la Clase Nacional de Box es un mensaje a todo México y al mundo, de que en el país se construye paz, prosperidad y se elige ser una nación libre, independiente y soberana, ya que las y los mexicanos tienen espíritu valiente, libre de justicia, cuya naturaleza es ser un pueblo solidario y fraterno.

"Las y los jóvenes mexicanos dicen no a la violencia, no a las adicciones, el Pueblo de México dice no al machismo, racismo y clasismo. El pueblo de México dice sí a la educación, al deporte, a la paz, y sí al amor“, expresó la presidenta, al tiempo de apuntar que la clase es una muestra de que el deporte hace a las personas más sanas y felices, y demuestra que cuando hay organización, nada es imposible, ya que las y los jóvenes son el presente y futuro del país.

"Es tiempo de mujeres, es tiempo de deporte y de transformación, Puebla se une contundentemente a la estrategia que tiene la primera mujer presidenta de México" Foto: Cortesía

Alejandro Armenta presente en Clase Nacional de Box

En su enlace al Zócalo de la Ciudad de México, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, expresó que desde la entidad y con el corazón en la mano comparten la gran iniciativa nacional de recuperar la paz, la salud y de hacer posible que las niñez mexicana encuentre en el deporte la ruta del progreso y del éxito.

"Es tiempo de mujeres, es tiempo de deporte y de transformación, Puebla se une contundentemente a la estrategia que tiene la primera mujer presidenta de México, que nos sentimos muy orgullosos de toda la estrategia para sacar adelante a la patria y sacar adelante a los que menos tienen y más lo necesitan", afirmó el gobernador de Puebla.

Asimismo, el mandatario poblano dijo que el presente sexenio debe ser del deporte y afirmó que para ello se han creado instituciones como la Secretaria del Deporte y Juventud, para alcanzar el desarrollo humano integral de la población, además de la creación de la Universidad del Deporte.

"Entendemos el deporte como un derecho en todo el territorio poblano, por eso tenemos 27 delegadas y delegados del deporte, con quienes vamos a desdoblar toda la política deportiva a favor de la salud, la seguridad y al progreso de las familias poblanas", aseveró el gobernador.

En tanto, la campeona del cinturón de plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, señaló que continúan con las acciones de la mano de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum y del gobernador, Alejandro Armenta, para detonar iniciativas como la Clase Nacional de Box, que va en contra de las adicciones, ya que afirmó el deporte es transformador.

Luis Mario es un joven poblano que entrena boxeo y reconoció que dicha actividad promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta, ayuda a las y los adolescentes a alejarse de vicios; en tanto José Luis Aguilar llamó a la juventud poblana a practicar cualquier tipo de deporte para mantenerse saludables y sanos.

Cabe recordar que en febrero pasado el gobernador Alejandro Armenta, recibió en Puebla al director del Instituto de Promoción al Deporte, del Gobierno Federal, Miguel Torruco y firmó el “Cinturón de la Paz”, al refrendar su compromiso de unidad en torno al deporte como herramienta de paz y para alejar a las y los jóvenes mexicanos de las adicciones.

dhfm