Los demócratas presionan

EL EX PRESIDENTE Ernesto Zedillo fue el ariete que los demócratas estadounidenses escogieron para mancillar al presidente Andrés Manuel López Obrador justo en la recta final de su gobierno.

Ernesto Zedillo. Arte: Paola Castro Félix

Un personaje que tuvo mucho que ver fue Bill Clinton, quien en enero de 1995, pasando por encima de su Congreso, autorizó un crédito de 25 mil millones de dólares para rescatar financieramente a México.

Bill Clinton. Arte: Paola Castro Félix

En el vecino país ven con mucha preocupación el curso que está tomando el país con la aprobación de la reforma al Poder Judicial y la sobrerrepresentación que Morena tiene en el Congreso.

Las tres principales agencias calificadoras: Fitch Ratings, Moody´s y Standard & Poor´s, podrían ajustar a la baja sus respectivas notas del soberano tan pronto como en noviembre.

La irrupción de Zedillo acusando al inquilino de Palacio Nacional de cooptar a los poderes Legislativo y Judicial y de querer instaurar un régimen tiránico trae atrás la intervención de los demócratas.

Clinton, Barack Obama, Joe Biden y ahora la candidata Kamala Harris se han alineado para empoderar al Poder Judicial y particularmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ayer sesionó el Pleno y votó por mayoría sostener su batalla hasta el final: las dos salas dejarán de operar una vez que la nueva Corte se configure conforme a lo que se estableció en la reforma.

Lenia Batres. Arte: Paola Castro Félix

Solo tres ministros no estuvieron de acuerdo en que las dos salas de la Corte siguieran funcionando: Lenia Batres, Alfredo Gutiérrez-Ortiz Mena y, curiosamente, la ministra presidenta Norma Piña.

La presión que los demócratas están ejerciendo sobre López Obrador no sólo vino de Zedillo: ayer mismo el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, hizo pública una carta incriminatoria.

Genaro García Luna. Arte: Paola Castro Félix

Otra vez: la disrupción del ex colaborador del ex presidente Felipe Calderón no debe sustraerse del proceso de transición del gobierno de López Obrador al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El ruido político derivado de la aprobación de la reforma constitucional del Poder Judicial obligó a la Presidenta electa a no mover el equipo hacendario que encabeza Rogelio Ramírez de la O.

El secretario de Hacienda está obligado a entregar un Paquete Económico que garantice la reducción del déficit fiscal de 6% a 3% en 2025 y a cuadrar los números del cierre de sexenio.

Vaya cierre de sexenio.

Mike McKelvy. Arte: Paola Castro Félix

OTRA CONTRATISTA DE Pemex que también se retiró de México luego de años de servicio es McDermott, que preside Mike McKelvy.

Construyó más de una decena de plataformas marinas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, pero cerró su oficina hace meses tras de que la actividad de producción se ralentizara. Pemex les debe 200 millones de dólares y se dice que su patio de producción en Altamira, Tamaulipas, fue cooptado por el crimen organizado, por donde se introduce combustible huachicol. McDermott salió del Chapter 11 en 2020, pero la pandemia de COVID-19 la volvió a sumir en una crisis financiera que ahora se agrava aún más con un reclamo de Exxon de 400 millones de dólares.

EN EL SECTOR farmacéutico están muy interesados en tres nombramientos que aún no salen: el titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que recién dejó Alejandro Svarch; el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que dirige un inexistente José Sánchez Pérez, y la dirección de Birmex, a cargo del general Jens Pedro Lohmann Iturburu. Ésta última va ser una posición importante porque mantendrá la rectoría en la compra de medicamentos, actividad que busca controlar el ratificado director del IMSS, Zoé Robledo.

De hecho, la feroz lucha ya empezó con la reciente defenestración de Ramón Gómez Gaytán de la dirección de Administración y Finanzas de Birmex.

Ramón Gómez Gaytán. Arte: Paola Castro Félix

LA SEMANA PASADA, la revista Time y el portal de datos y tendencias de mercado, Statista, dieron a conocer por segundo año consecutivo su clasificación de las mejores mil empresas a nivel mundial, las que “marcan el camino al futuro”.

Basado en los ingresos, de al menos cien millones de dólares en 2023, la satisfacción que expresan sus empleados y el impacto de sus acciones enfocadas en sostenibilidad, se ubicó a Cementos Mexicanos como la única firma en el sector de la construcción que se logró meter en la lista por las inversiones que el gigante regiomontano presidido por Fernando González Olivieri realiza en la llamada “economía circular”.

Fernando González Olivieri. Arte: Paola Castro Félix

¿A DÓNDE SE irá el embajador Quirino Ordaz? A días de que se le acabe el exilio dorado que le concedió el gobierno de la 4T, el ex gobernador de Sinaloa, al que señalan de haber entregado la plaza a Morena y voltear para otro lado ante un crimen organizado que se infiltró en todo su gobierno, prepara la entrega de la embajada de México en España en momentos en que su estado está en llamas.

Quirino Ordaz. Arte: Paola Castro Félix

El relevo de Quirino ya se alista y el que está cabildeando fuerte para irse a tan codiciada posición es el ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.

EL DIRECTOR GENERAL de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Enrique Ku Herrera, y el director de Autorización y Registro Profesional de la misma dependencia, Israel Jerónimo, están favoreciendo los trámites de algunas universidades privadas en perjuicio de las demás.

Leticia Ramírez Amaya. Arte: Paola Castro Félix

Ya no le decimos si estará enterada la secretaria, Leticia Ramírez Amaya, siempre ausente, pero ahora más porque ya está metida de lleno en sus anteriores funciones de Presidencia, ahora con Claudia Sheinbaum.

Pero el que debe tomar nota es su relevo, Mario Delgado.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

MAAZ