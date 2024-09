Se está jugando bonito en las Eliminatorias de la CONMEBOL

Esta fecha FIFA, las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial del 2026 fueron un auténtico espectáculo. Fiel al estilo del fútbol sudamericano, sucedió de todo en cada encuentro. Han transcurrido ocho jornadas, y vemos que en cada fecha hay sorpresas: los duelos son muy trabados y se entra duro en la cancha. Aún queda mucho camino por recorrer, pero la tabla de posiciones está muy apretada.

No hay duda de que el camino más difícil para acceder a la Copa del Mundo es el de Sudamérica; está catalogado como la clasificatoria más complicada. Aunque eso cambió un poco por la modificación de la FIFA al aumentar el número de selecciones en el Mundial, pasando de 32 a 48, algo totalmente increíble que afecta la calidad del espectáculo. Ahora, de los 10 países de la CONMEBOL, los seis primeros pasan de manera directa a la justa veraniega y el séptimo tiene un cupo extra por repechaje. Anteriormente, pasaban los cuatro primeros, y el quinto puesto tenía que jugarse su boleto en el repechaje.

El batacazo de la más reciente jornada lo dio Paraguay, venciendo uno por cero a Brasil en Asunción. Diego Gómez hizo el único tanto del partido. La verdeamarela no se encuentra en estas eliminatorias; es un equipo muy gris que en lo absoluto representa al característico jogo bonito de la canarinha. De las ocho fechas, han perdido en cuatro ocasiones, han ganado tres juegos y han empatado uno. Dorival Júnior no logra que haya una conexión en el plantel; no hay entendimiento entre el mediocampo y la delantera.

Otra victoria sorpresiva fue la de Bolivia, dos a uno ante Chile en Santiago. Carmelo Algañaraz puso adelante a la Verde al minuto 13; más tarde, Eduardo Vargas igualó los cartones al 39’, y cinco minutos después, Miguel Terceros marcó el del gane para el conjunto de Óscar Villegas. La Roja está jugando de forma infame: solo tiene un triunfo en lo que va de la eliminatoria, es un cuadro gris que no encuentra un cambio generacional en el plantel y está en serios riesgos de no asistir al Mundial de manera consecutiva.

Venezuela empató con Uruguay en un duelo sin muchas emociones. Lo más interesante de la garra charrúa en este parón de selecciones fue el juego de despedida de Luis Suárez, hasta ahí.

Ecuador está compitiendo muy bien y le ganó a Perú uno a cero en Quito. El gol del encuentro lo hizo un viejo conocido de la Liga MX, Enner Valencia. Actualmente, la Albirroja es la peor selección sudamericana: no da una, y es casi un hecho que no estará en la siguiente Copa del Mundo.

El duelo de la fecha fue el Colombia contra Argentina en el Metropolitano de Barranquilla. Con un calor impresionante jugando a las 15:30 horas, los cafeteros se impusieron dos goles por uno de la mano de su líder, James Rodríguez, quien dio gol y asistencia. La carrera de James puede ser muy debatible, pero lo que no está en discusión es que cuando se pone la camiseta amarilla se transforma. Es el auténtico “10” que hoy en día en el fútbol se está extinguiendo; comanda al plantel y es la cara de Colombia. Es fabuloso.

La tabla general la encabeza Argentina con 18 puntos; le sigue Colombia con 16 unidades. En tercer puesto está Uruguay con 15 puntos, el cuarto lugar lo ocupa Ecuador con 11 unidades, el quinto sitio es de Brasil con 10 puntos, Venezuela es sexto con 10 unidades, Paraguay y Bolivia igualan puntos con nueve, y los sotaneros son Chile y Perú: la Roja tiene cinco unidades, y el conjunto inca, tres.

Ver el balompié sudamericano no es fácil, pero si de verdad valoras la pelota, te das cuenta de que tiene un encanto especial. Cada choque, cada bronca y cada genialidad con el balón es lo que lo hace hermoso, es aquello que emociona a los aficionados.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

@MARIANOTORRESH

MAAZ