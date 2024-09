¿Está dando la evaluación de la educación patadas de ahogado?

Mientras en México estamos a punto de quedarnos sin organismos autónomos que cumplen funciones esenciales en materia de regulación económica, evaluación de programas públicos, medición de la pobreza, evaluación de la educación y transparencia de las acciones gubernamentales; y de tener una transformación radical del Poder Judicial, algunos están más ocupados debatiendo sobre los patrocinadores que salieron de “la casa de los famosos” o buscando senadores desaparecidos.

En medio de estos tiempos revueltos, uno de los organismos que podría desaparecer, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) presentó los lineamientos para la realización de la evaluación diagnóstica a las niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria. Sin embargo, los lineamientos solo aparecen en su página de internet y no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esto es casi como si no existieran, ya que si en años anteriores, que sí han sido publicados con toda la formalidad requerida algunas entidades han decidido ignorarlos, no podemos esperar nada mejor este año.

Es por eso que nos preguntamos si la evaluación de la educación está viviendo sus últimos días o de plano está dando patadas de ahogado. La MEJOREDU, y sobre todo las funciones que realiza en el sistema educativo, están a punto de desaparecer. No queda claro cómo podrá asumir esas funciones la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cómo va a mantener la objetividad en la evaluación de los aprendizajes que ella misma promueve con sus planes y programas de estudio. Lo que sí queda claro es el gran desdén que existió durante la administración que está a punto de concluir por entender, analizar y mejorar lo que las niñas, los niños y los adolescentes de este país están aprendiendo.

Al inicio del actual gobierno la MEJOREDU asumió algunas de las tareas que realizaba el desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), pero perdió gran parte de la autonomía técnica que había tenido su antecesor, ya que la SEP podía intervenir en algunas decisiones. Uno de los mecanismos que permitió que mantuviera cierto grado de independencia del Poder Ejecutivo fue que la Junta Directiva de la MEJOREDU fuera nombrada hace casi 5 años por el Senado de la República. Al final de este mes termina el periodo para el que fueron elegidos dos de los miembros de la Junta Directiva y seguramente ya no se elegirán sucesores; esto dejará al organismo sin posibilidades de tomar decisiones.

Quedarán pendientes, además de la publicación en el DOF de los lineamientos, la difusión de los resultados de la evaluación diagnóstica del ciclo escolar 2022-2023 que nos permitiría tener evidencia para mejorar las políticas educativas de nuestro país. Mexicanos Primero ha solicitado la publicación de estos datos ya que son una importante herramienta para mejorar el sistema educativo y garantizar el derecho de las niñas, los niños y los adolescentes a aprender en la escuela.

Hoy no queda más que esperar, veremos cómo se va desahogando la agenda del Poder Legislativo, cómo van avanzando la simplificación administrativa y las reformas constitucionales que ésta implica, para quedarnos con menos evaluaciones y datos del sistema educativo mexicano.

POR MARÍA TERESA GUTIÉRREZ

DIRECTORA DE MONITOREO DE INDICADORES EN MEXICANOS PRIMERO

PAL