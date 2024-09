Éste, el equipo de Hacienda que enfrentará la crisis que viene

EL SECRETARIO DE Hacienda instruyó con muchas semanas de anticipación a todos sus subsecretarios y jefes de unidades entregar, a más tardar el 30 de este mes, sus respectivas renuncias.

Desde entonces, esa dependencia se ha convertido en una olla express: la incertidumbre que provocó Rogelio Ramírez de la O ha dado paso a un golpeteo y puñaladas entre quienes se van y los que se quedan.

Claudia Sheinbaum y Rogelio Ramírez de la O. (Créditos: El Heraldo de México)

Pero nadie sabe nada: el ambiente se ha enrarecido todavía más porque el mismo secretario no ha tenido la libertad que creyó gozaría para nombrar a las personas de su mayor confianza en los puestos claves.

Le está pasando lo mismo que hace tres años, cuando le aceptó el puesto a Andrés Manuel López Obrador: lo ató de manos y no le permitió ni designar subsecretarios ni promover cambios en Pemex y la CFE.

Con Claudia Sheinbaum ha tenido más margen de maniobra, aunque sí le ha vetado nombres, aunque también le ha abierto espacios; mucho ha influido la próxima secretaria de Energía, Luz Elena González.

El ejemplo es Pemex: no le dejaron pasar a la dirección a Adolfo Hellmund pero sí al que se perfila como próximo director financiero, Marco Aurelio Ramírez Corzo, básico en la relación con Hacienda.

Otro que al final todo indica que le vetaron fue a Alejandro Olivo, a quien quería como subsecretario del ramo en lugar de Gabriel Yorio, y que ahora lo está tratando de mandar a Afore XXI, en lugar de David Razú.

Alejandro Olivo. (Créditos: El Heraldo de México)

Aunque sí se logró sacudir a Juan Pablo de Botton de la subsecretaría de Egresos, no consiguió poner a uno de su confianza porque Sheinbaum y González le impusieron a Bertha Gómez.

En la banca de desarrollo también parece que no podrá hacer movimientos: en Banobras y en Nafinsa-Bancomext las apuestas son 2 a 1 a que repiten Jorge Mendoza y Luis Antonio Ramírez.

El secretario quería a Carlos Lerma en Banobras, a Miguel Siliceo en Bancomext y a María del Carmen Bonilla en Nafinsa, al igual que la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para el regulador financiero pensó en un cercano, pero desde la casa de transición están barajando muchos otros nombres para pagar cuotas políticas, como por ejemplo Néstor Núñez López.

Néstor Núñez. (Créditos: El Heraldo de México)

Este morenista, ex alcalde de la Cuauhtémoc, operador en la campaña de Sheinbaum, hijo del ex gobernador tabasqueño Arturo Núñez Jiménez e hijo político de Ricardo Monreal, lo impulsan a esa comisión.

Alberto Torres, quien fuera Jefe de la Unidad de Crédito Público de Hacienda con Luis Videgaray, es otro que visitó recientemente a Ramírez de la O para una subse, pero se asegura que tampoco pasó el filtro.

Edgar Amador, el secretario de Finanzas de Miguel Ángel Mancera en la CDMX y, más recientemente, principal asesor de la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, es otro recomendado.

A 20 días de que acepte o rechace renuncias de los principales funcionarios de la Secretaría de Hacienda, a ver cuáles de éstos efectivamente se quedan, cuáles se van y cuáles llegan.

Lo que sí es un hecho es que al secretario Ramírez de la O no le ha sido nada fácil armar su equipo: el doctor por la Universidad de Cambridge vaya que está sudando la gota gorda.

Edgar Amador. (Créditos: El Heraldo de México)

AUNQUE CITI ANUNCIÓ en mayo de 2023 que la venta de Banamex sería a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en la segunda mitad del año próximo no se descarta que el equipo de Jane Fraser opte por una venta directa y adelante los tiempos. Va depender mucho de que Andrés Manuel López Obrador no vuelva a contaminar el proceso, lo que a su vez depende de Claudia Sheinbaum. Se sabe que Germán Larrea sigue interesado y cuenta con la cartera abierta; del grupo de Daniel Becker se duda, pues su oferta estaba atada a fondos internacionales que hoy ven a México con recelo por la reforma al Poder Judicial. Pero se conoce que podría configurarse un nuevo grupo tirador. No pierda de vista el regreso de Patricio Diez de Bonilla a la dirección financiera de Banamex. Viene de la dirección de Banco Compartamos, muy ligado con grupos conservadores del empresariado que podrían subirse a la puja. Un dato: Javier Arrigunaga, ex director de Banamex, es uno de sus consejeros y principales asesores.

Patricio Diez de Bonilla. (Créditos: El Heraldo de México)

A PROPÓSITO DE bancos, vienen cambios en el Consejo de Administración de Scotiabank de México, que dirige Adrián Otero. En octubre salen Pedro Sáez y Patricio Treviño. Se trata de los consejeros más antiguos: el primero fue nombrado en 1991 y el segundo en 1999. En una estrategia para incrementar la paridad de género, el grupo financiero canadiense va incorporar a Magdalena Carral y a Luz Adriana Ramírez. El Consejo lo preside la ex secretaria de Energía, Georgina Kessel, y lo complementan María Novales, Alejandro Poiré, Alberto Tiburcio, Víctor Borrás, Pedro Velasco, Alfonso Fierro y el mismo Otero.

Luz Adriana Ramírez. (Créditos: El Heraldo de México)

MARTES Y MIÉRCOLES de la semana pasada fueron las audiencias del arbitraje que bajo los lineamientos de la International Chamber of Commerce están sujetos AT&T de México, que preside Mónica Aspe, y American Tower Corporation, que dirige Guillermo Cordera. En un mes vienen otras, en las que los peritos contables de cada parte presentarán información. Aquí le informamos hace varias semanas que la telefónica estadounidense denunció la desproporcionalidad del contrato con la arrendadora de antenas. Está arriba tres veces de lo que pagan Telcel de Carlos Slim y Movistar que lleva Camilo Ayo.

Mónica Aspe. (Créditos: El Heraldo de México)

SEMPRA INFORMÓ AYER que Abraham Zamora fue designado presidente para México de Sempra Infraestructura. Zamora se unió a la compañía en 2018 y cuenta con una trayectoria de 25 años en el sector público.

