Tabe deberá enviar informe al Congreso de la Ciudad de México por muertes en Parque Bicentenario

Tras dos horas y media de discusión, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar al alcalde Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, un informe sobre la actuación de su administración tras la caída de una estructura metálica en el festival “AXE Ceremonia” en el Parque Bicentenario, donde dos fotógrafos perdieron la vida.

Por lo que, el panista deberá presentar un documento pormenorizado sobre la elaboración, ejecución y verificación del cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil aprobado para el evento mencionado. Lo anterior, con el objetivo de contribuir a la rendición de cuentas y aclarar la actuación de su gobierno frente a la tragedia acontecida el pasado sábado 5 de abril. Esto fue avalado con 42 votos a favor, y 16 en contra; estos últimos de los legisladores del PAN y del PRI.

Los promoventes de esta acción fueron los diputados de Morena, Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo, quienes originalmente buscaban que Tabe Echartea compareciera por este hecho. Ambos legisladores también pidieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a conducir con diligencia, imparcialidad y exhaustividad las investigaciones, a fin de fincar responsabilidades penales y administrativas contra quienes resulten responsables, por acción u omisión, incluyendo a las autoridades públicas a cargo de la supervisión como a las personas físicas y morales responsables de la organización del evento.

Asimismo, exhortaron a la Secretaría de la Contraloría General a iniciar los procedimientos e investigaciones necesarias para calificar y sancionar posibles faltas administrativas, graves y no graves, en las que hayan incurrido las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo. Al hacer uso de la voz, Vadillo Obregón dejó en claro que tras la muerte de las dos personas “el show no debió continuar” y reprochó que el alcalde decidió quedarse en la boda de su compañero de partido, Santiago Taboada, antes de ir a verificar en materia de protección civil.

“A ver, no es politizar la tragedia, es no permitirle a ningún funcionario que su negligencia ocasione muerte, es no tolerar como sociedad la impunidad, es no callar ante las omisiones del gobierno de la alcaldía. No es politizar, es exigir transparencia”, dejó en claro.