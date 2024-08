Sheinbaum-Harris

Hay muchos que no están contentos con el resultado de las elecciones. Dudan que lo hará bien la Presidenta y apuestan a que el país retrocederá. Creen que viene una catástrofe de gobernabilidad.

Abiertamente expresan su temor, hacen bromas y se mofan de la señora. ¿Acaso crees que podrá contra los grupos criminales o que la pelen los grandes dueños del capital?, preguntan de manera burlona.

No, no estoy hablando del 27% qué votó por Xóchitl, ni del 10% que logró Máynez. Me refiero a los “machos” que no pueden tolerar que una mujer los gobierne. Estoy hablando de los que discriminan a quien pronto recibirá su constancia de mayoría, porque es una mujer.

Sus conductas diarias, creencias y prácticas sociales promueven el enaltecimiento y prevalencia de los hombres. Qué nadie lo niegue, lo vemos en los grupos de WhatsApp y en todos lados. Ellos pueden con todas las mujeres, y eso sí, las únicas que se deben respetar, son su mamás, esposas e hijas.

Los machos mexicanos se alejan del cuidado de los hijos; no se involucran en las labores del hogar; mantienen una postura vertical en las relaciones de casa y claro, no se permiten expresar sus emociones y sentimientos.

Claudio Tzompanti, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM asegura que el machismo es algo que muchos varones en el país aprendieron desde niños, y que hemos normalizado. Y agrega que dentro de esa creencia, el varón debe probar que es un verdadero hombre, rechazando tres conceptos: no soy mujer, no soy homosexual y no soy un niño.

Pero le tengo una pésima noticia para los machitos: es tiempo de mujeres, y con Sheinbaum no solamente llegó ella, sino llegaron todas. Podemos advertir, y festejarlo claro, que la igualdad de género no únicamente será un principio constitucional de que somos iguales ante la ley, sino que se trabajará por la verdadera equidad, que le brinde a todos las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato.

Y la foto será increíble: la presidenta del Congreso de la Unión, poniéndole la banda tricolor a la nueva titular del Ejecutivo Federal, acompañadas de la ministra presidenta de la Corte. Los tres poderes representados por mujeres.

Pero hay un dato más que alienta: la más reciente encuesta de CBS News revela que Kamala está a un punto porcentual de Trump.

La dupla Shienbaum-Harris en el norte de América sería un mensaje al mundo, de que los techos de cristal los rompimos entre todos en esta zona del mundo, y que es momento de recoger los vidrios.

COLOFÓN.-

Para 2027 habrá más gobernadoras que gobernadores.

Cada día hay más mujeres en altos puestos directivos en las empresas mexicanas.

Las mayoría de las mujeres mexicanas tienen una doble chamba: su trabajo remunerado y las tareas del hogar.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX

@GUSTAVORENTERIA

EEZ