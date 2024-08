PresidentA de México

¡Vaya respuesta a la columna del miércoles! Basta con decir que la autora del Síndrome Borden, Nuria Varela, me escribió desde Barcelona y que varias gobernadoras, hasta compartieron en sus redes sociales el texto. Insistimos, no podemos retroceder: las mujeres no deben abandonar la política.

Al 1 de junio de este año sólo 27 mujeres se desempeñan como jefas de Estado o Gobierno, de 193 naciones que forman parte de las Naciones Unidas. Dijimos ya, que a ese ritmo de tortuga, faltan 130 años para que exista igualdad de género en las más altas esferas de decisión.

En los parlamentos únicamente 26.9% de los escaños están ocupados por mujeres y sólo 6 países tienen mayoría de damas. En 21 naciones, no logran ni el 10%, y hay varios donde sólo legislan varones. En América Latina y el Caribe las mujeres ocupan el 36% de los escaños, 33% en Europa, 27% en África, y 18% en Asia.

El 1 de octubre los tres Poderes de la Unión estarán representados por MUJERES

Cambiaremos esos promedios a partir del 1 de septiembre y 1 de octubre. Una vez más: mujer Presidenta, 13 gobernadoras, ministra presidenta de la SCJN, presidenta consejera del INE, gobernadora del Banxico, presidenta de la CNDH, presidenta del INEGI, presidenta del INAI, titulares mujeres de Gobernación, Turismo, Cultura, Bienestar, Sedatu, Función Pública, Energía, Semarnat, Ciencia y Tecnología, CFE y consejera jurídica.

Ayer quedará para la historia (no importa si votaste por ella o no) pero se le entregó la constancia de mayoría a la primera PresidentA de la República. Y con ella, llegarán a Palacio Nacional las invisibles, las que quisieron desaparecer, las que lucharon por su sueño y no lo lograron, las que pudieron sacar la voz y las que no lo hicieron, las que callaron y luego gritaron a solas, y las más marginadas.

Llegan las abuelas que no aprendieron a leer y a escribir porque la escuela no era para niñas, las tías que encontraron en la soledad la manera de ser fuertes, nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslo todo, llegan nuestras hermanas, nuestras compañeras, nuestras amigas, las anónimas que lucharon en ver este momento y las que soñaron, que sin importar nacer mujer, verían a una PresidentA.

Agárrense: se confirmó ya que Ifigenia Martinez será quien le entregue la banda presidencial a la doctora Shienbaum. El 1 de octubre los tres Poderes de la Unión estarán representados por MUJERES.

COLOFÓN.-

+Andas muy feminista, me reclamó un “machito” por WhatsApp. Me dio mucha flojera responderle. Solo vio 2 palomitas azules.

+Hay un gran debate mundial sobre si los hombres podemos ser feministas. ¿Usted que piensa?

+Dicen que François Poullin de La Barrè fundó el feminismo en 1647.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

GUSTAVO@GUSARTELECOM.COM.MX

@GUSTAVORENTERIA

MAAZ