Al fondo a la DERECHA

De unos meses para acá, hablamos insistentemente de la ultraderecha, la extrema derecha o de grupos fascistas. Cada vez los mencionamos más a la ligera sin reflexionar el grave peligro que representan para la libertad y los derechos humanos. Francia, nos demostró que se podía voltear la balanza electoral a favor de la libertad. Los estudiosos aseguran que este fenómeno que incluye neonazis y demás bellezas, al parecer sólo abunda en las ciudades capitales.

Luego asombró a muchos el hecho de que en Londres, un grupo de jóvenes radicales se lanzara a golpes sobre cualquier persona no blanca y atacaron un hotel donde se hospedan migrantes que esperan su permiso de asilo. Lo más inquietante es que la policía observa con absoluta pasividad e indolencia estos ataques, mientras que las manifestaciones en apoyo a Palestina son duramente reprimidas.

Otro grupo de jóvenes anarcos y punks decidieron que eso no era correcto, por lo que se arma la campal a la menor provocación. Ahora bien, usted pensaría que ese es un problema netamente europeo y de países mayoritariamente blancos. Sin embargo, recordemos a los morenazis de Guadalajara!

La organización Global Project Against Hate and Extremism lanzó un informe donde señala por lo menos a 12 organizaciones de extrema derecha operando en México, les unen una serie de posturas intolerantes, como estar en contra de la población LGBT o el aborto. Por supuesto en la lista figuran FRENA y el Frente Nacional por la Familia. Y menciono el grupo Frena, no porque esté contra mi Jaguar de Macuspana, sino porque sus demás consignas son verdaderamente fascistas.

Ora bien… el mentado Frente Nacional por la Familia, se ha pronunciado en contra de la adopción homoparental y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Otro que está bajo la lupa de GPAHE es el Frente Nacionalista de México, califica sus integrantes de “antimigrantes” y “antisemitas”, que buscan el restablecimiento del servicio militar nacional y abogan por retomar la pena de muerte en la legislación mexicana.

Para los que vivimos aquí en la Capirucha y nos jactamos de disfrutar de una Ciudad de Derechos, aguas porque según dicen los expertos, ésto ha prendido la mecha de personas anti LGBT, antiaborto y xenófobos. Aparece enlistado también México Republicano en Chihuahua, que tiene reconocimiento ante el Instituto Electoral chihuahuense, es decir, busca en el poder político y la representación en las cámaras, aunque probablemente pierdan su registro.

La Organización Red Familia, otra de las que no reconocen los derechos LGBT y le dan por su lado a Eduardo Verástegui. Por cierto, crecen los rumores de que para 2025, se creará un partido con este ex stripper y escort, doña Lili Téllez y el varo de la organización Vox de España, que es de las más violentas. Recuerden que lo problemático no es aquello en lo que se crea, sino que esto llame a la violencia o negación de derechos humanos.

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ