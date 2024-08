Sanción ejemplar

Removió la canciller Alicia Bárcena a Leopoldo Guadalupe Michel Díaz del Consulado de México en Shanghái, luego de su reprobable comportamiento hacia el personal de la representación diplomática. No sólo eso, sino que el personaje de lenguaje florido será trasladado a nuestro país para enfrentar un proceso disciplinario, conforme a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. La SRE reiteró “su política de cero tolerancia a actos de acoso, hostigamiento y violencia”.

La dejan plantada

Se quejó la ex candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, de que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la dejaron plantada. Dijo que se habían comprometido a recibirla para escuchar sus posturas sobre la calificación de la elección, pero “esto no se cumplió, pues para ellos yo ya no existo”.

Alito, sin obstáculos

Directo a la reelección como presidente del PRI va Alejandro Moreno este domingo. Resulta que en el INE no hay prisa por resolver la queja de Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquín Coldwell contra las modificaciones a los estatutos tricolores que empujó el campechano. Si acaso, se revisará pasada la elección interna.

Clara va a Colombia

Gira por Colombia encabezará la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, a partir del 14 de agosto. Con ella van alcaldes electos de la 4T y el itinerario pasa por Bogotá y Medellín, para conocer las políticas públicas en materia social y de movilidad, con la intención de implementarlas en la capital. Allá explicará las Utopías a diversas autoridades.

Llama a pacto por Morelos

Convocó la gobernadora electa de Morelos, Margarita González, a un pacto contra la corrupción en la entidad. El llamado está dirigido a los próximos alcaldes del estado y pretende dar un giro en la relación con éstos. El enfoque, dijo, será trabajar en unidad con todos los presidentes municipales, sin importar el partido, y en plena igualdad.

Destapa a coordinadora

Bien guardadita se tenían a la próxima coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la CDMX. Se habían divulgado nombres como el de Martha Ávila y Néstor Núñez, pero el dirigente morenista en la capital, Sebastián Ramírez, informó que será Xóchitl Bravo. Y la vicecoordinadora será la diputada Brenda Ruiz.

Retrato presidencial

Últimas pinceladas da el artista Jorge Ermilo Espinosa Torre al retrato de cuerpo entero del presidente López Obrador, que se incluirá en la Galería de los Presidentes, en Palacio Nacional. La obra al óleo estará lista para el 1 de septiembre entrante y sus dimensiones son 1.35 metros de ancho por 2.25 de largo. Quedará montado en un marco de cedro.

