El primer veto de EU a Sheinbaum

EL 16 DE noviembre de 2015, en la reunión del G-20 que se celebraba en Turquía, el presidente chino, Xi-Jin-Ping, le reclamó a Enrique Peña Nieto la cancelación del proyecto del Tren México-Querétaro.

El poderoso mandatario pidió una indemnización de 2 mil millones de dólares a las empresas chinas que ya se habían involucrado en su construcción, compensación obvio México nunca aceptó y pagó.

Peña se vio forzado a abortar ese tren suburbano por presiones del gobierno estadounidense de Barack Obama, que ya desde entonces empezaba a cuestionar la apertura de México a la inversión china.

Casi una década después, es más agobiante la injerencia de Estados Unidos, a tal grado que dos procesos que corren paralelos, aunque en distintos sectores, corren riesgo de ser vetadas en el gobierno de la 4T.

Por un lado está la tan anunciada inversión de la fabricante de vehículos eléctricos, BYD, de Wang Chuanfu, que se da en el contexto de rechazo de nuestros vecinos porque creen que México puede ser su plataforma de exportación.

Y el veto que Estados Unidos estaría imponiendo en estos momentos al gobierno de salida de Andrés Manuel López Obrador, y al de entrada de Claudia Sheinbaum, al rescate de Altos Hornos de México (AHMSA).

El martes la principal empresa de Monclova sorprendió en un comunicado que envió a la Bolsa Mexicana de Valores, en el sentido que “se trabaja activamente en búsqueda de nuevos inversionistas”

En las últimas semanas ha trascendido que funcionarios de la administración de Joe Biden habrían sugerido a la Secretaría de Hacienda que para el rescate de AHMSA no fuera con capital chino.

QUIEN SE PERFILA a asumir la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de Claudia Sheinbaum es Lázaro Cárdenas Batel. El hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y nieto del general Lázaro Cárdenas del Río había declinado la invitación original de la doctora para asumir Pemex o la Secretaría de Energía. El ex gobernador de Michoacán prefirió esa posición de extrema cercanía con la futura presidenta, sabedor de que por sus manos pasarán todos los asuntos del país, incluidas las relaciones con empresarios, gobernadores, dirigentes sindicales y miembros del gabinete legal y ampliado. Sin duda un puesto de poder como en su momento lo tuvo José Córdoba Montoya con Carlos Salinas de Gortari. Cárdenas Batel fue el Coordinador de Asesores del Presidente Andrés Manuel López Obrador y salió lastimado.

YA NO TRANSITÓ la presidencia interina en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los once ministros: Norma Piña, Margarita Ríos-Farjat, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Juan Luis González Carrancá, Jorge Mario Pardo, Luis María Aguilar, en incluso hasta Lenia Batres, se hundirán como los músicos del Titanic en septiembre. Todos serán sustituidos por nueve ministros nuevos que nombrará el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ministros de esta Corte prefirieron zozobrar con dignidad, antes de ceder un ápice. El tabasqueño habrá matado dos pájaros de un tiro: consumar su venganza contra los actuales ministros no afines a la 4T, e imponerle a Claudia Sheinbaum una nueva Corte.

EN ESPERA DE pago. Así se encuentran los propietarios que celebraron contrato de arrendamiento con WeWork. Y es que no obstante que en noviembre de 2023, la CEO de la firma en México, Karen Scarpetta, descartó que la decisión de la empresa de solicitar la protección del capítulo 11 en Estados Unidos afectara sus operaciones aquí, ocho meses después la compañía busca sanarse financieramente celebrando convenios de espera de pago, reduciendo rentas hasta por un 30% y proponiendo la terminación de algunos contratos, ello a fin de disminuir sus cargas y pasivos. We Work México forma parte de We Work LATAM operada por We Work Global. Aquí cuenta con 24 edificios, de los cuales 14 están en CDMX, seis en Monterrey y cuatro en Guadalajara. Tiene más de 31 mil miembros con membresías activas.

POR CIERTO QUE otro ingenio al que también le acaban de demandar el Concurso Mercantil es a Calipam. Pertenece al mismo grupo de El Carmen, que igualmente está en la misma tesitura concursal. Ambos son administrados por el ex yerno de Enrique Molina Sobrino, el histórico empresario azucarero, dueño hace más de dos décadas del Consorcio Industrial Escorpión y principal embotellador en su momento de Pepsi-Cola, allá por los noventas. Hablamos de Francisco García González, que tiene como principal socio a Cargill, con aproximadamente 80% de las acciones de ambas fábricas y cuyos pasivos se estiman en unos 50 millones de dólares. Entre los acreedores figuran el IMSS de Zoé Robledo y el SAT de Antonio Martínez Dagnino.

LE PLATICABA QUE en la reestructura financiera de más de 800 millones de dólares de la arrendadora Tangelo se está negociando otro convenio. Lo presentaron los bonistas extranjeros, que tienen cerca de 400 millones de dólares de la deuda y donde uno protagónico por la tenencia que tiene es el regiomontano David Martínez. Su fondo Fintech posee alrededor de 35% de ese papel, mientras que los fondos Doubleline y Moneda otro 40%, aproximadamente. El planteamiento es inyectar dinero fresco, unos 40 millones de dólares para liquidar la deuda garantizada que tienen Bx+ de Antonio del Valle, HSBC que preside Jorge Arce, Bajío de Salvador Oñate y el Development Financial Corporation y dejar a Tangelo libre de gravámenes. En dos semanas podría someterse a votación.

EL COMPETIDOR QUE ha aprovechado como ningún otro la caída de Kio Networks es Triara, la de Carlos Slim Helú. Junto con sus asociadas Scitum y Uninet, que dirigen respectivamente Ulises Castillo y Pablo Domínguez, se ha venido quedando con los contratos que Felipe Calderón y Enrique Peña les asignaron a María Asunción Aramburuzabala. Ni mandado hacer para Andrés Manuel López Obrador, pues de ser su amiga la ex accionista de La Modelo cayó de su gracia, tanto que tuvo que vender sus negocios e irse de México por allá del 2021. El ISSSTE, las secretarías de Gobernación y Educación Pública, al igual que el Banco del Bienestar, pasaron al grupo de Telmex, que dirige Héctor Slim Seade.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL