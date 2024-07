¿Michelle Obama VS Trump? Exprimera dama de EU ganaría la elección, revela encuesta

Uno de cada tres demócratas considera que el presidente estadounidense, Joe Biden, debería poner fin a su intento de reelección después del debate de la semana pasada contra el republicano Donald Trump, según una encuesta de Reuters/Ipsos que se cerró el martes.

Esta encuesta también hizo una fuerte revelación, pues señala que ningún demócrata electo prominente supera a Biden en un enfrentamiento hipotético contra Trump, destacando la complejidad del escenario político actual.

Entre los demócratas considerados en la encuesta, solo Michelle Obama, esposa del expresidente Barack Obama, superó tanto a Biden como a Trump en un enfrentamiento hipotético, con un 50 por ciento frente al 39 por ciento. No obstante, Michelle Obama ha reiterado en varias ocasiones que no tiene intención de postularse para la presidencia, a pesar de su popularidad y del éxito de sus memorias de 2018, "Becoming".

Biden debería abandonar la elección: Reuters

Aproximadamente el 32 por ciento de los demócratas encuestados creen que Biden debería abandonar su intento de reelección, citando un desempeño debatible donde tartamudeó y no desafió enérgicamente los ataques de Trump, los cuales incluían numerosas afirmaciones falsas. Esta percepción se suma a las dudas ya existentes entre los votantes demócratas, ya que una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en enero mostró que el 49 por ciento de los demócratas pensaba que Biden no debería volver a presentarse en 2024.

Demócratas opinan que Biden debería abandonar su candidatura

Si bien Biden ha prometido permanecer en la carrera, la encuesta indica que otros demócratas prominentes no tienen un mejor desempeño en enfrentamientos hipotéticos contra Trump. La vicepresidenta Kamala Harris, por ejemplo, quedó detrás de Trump por un punto porcentual, 42 a 43 por ciento, una diferencia dentro del margen de error de 3,5 puntos porcentuales de la encuesta.

¿Quién es Michelle Obama? Quién podría ganar la presidencia de EUA

Michelle Obama nació en enero de 1964 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Estudió la licenciatura en Sociología y Estudios Afroamericanos, Universidad de Princeton, 1985 y posteriormente se especializó con un doctorado Derecho por la Facultad de Derecho de Harvard, 1988.

Michelle Obama ya vivió en la casa blanca con su esposo e hijas

Michelle Obama comenzó su carrera como abogada en la prestigiosa firma Sidley Austin en Chicago, donde se especializó en derecho corporativo e intelectual, donde conoció a Barack Obama. Posteriormente, trabajó en el gobierno municipal de Chicago como Asistente del Alcalde y Comisionada Asistente de Planificación y Desarrollo, donde promovió proyectos de desarrollo económico y comunitario.

En 2009, Michelle Obama se convirtió en la Primera Dama de los Estados Unidos, al lado del 44º Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Su tiempo en la Casa Blanca estuvo marcado por un enfoque en iniciativas clave:

Let's Move!: Lanzada en 2010, esta campaña nacional se centró en combatir la obesidad infantil mediante la promoción de una vida saludable a través de la actividad física y una mejor nutrición.

Joining Forces: Junto con la Dra. Jill Biden, Michelle promovió esta iniciativa para apoyar a los miembros del servicio militar, veteranos y sus familias, ayudándoles con el empleo, la educación y la salud.

Reach Higher Initiative: Esta campaña animaba a los jóvenes a continuar su educación más allá de la escuela secundaria, ya sea en universidades, programas de formación profesional o el servicio militar.

Let Girls Learn: Iniciativa que promovió la educación de las niñas en todo el mundo, buscando eliminar las barreras que les impiden acceder a la educación.

