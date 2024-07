AMLO alista mudanza de Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya alista la mudanza de Palacio Nacional, además de que las piezas de arte que le han regalado desde que inició su gobierno serán declaradas patrimonio del gobierno.

En la conferencia de prensa matutina, reveló que algunas de las artesanías que le han regalado se han utilizado para decorar las celdas y habitaciones en el complejo de Islas Marías.

Recordó que el lunes 30 de septiembre encabezará la última mañanera en el salón Tesorería y al final habrá una convivió con platillos típicos mexicanos.De los regalos, López Obrador explicó que “todo lo que tiene que ver con arte popular se queda para el patrimonio del gobierno”.

“Muchas cosas que me regala la gente, también las he estado entregando, por ejemplo, toda la decoración de los cuartos y de las que eran las celdas en Islas Marías, tienen muchas cosas que nos han entregado de los pueblos, para que los visitantes, nada más que lo sepan... No me va a ir bien con Beatriz (su esposa), pero ya lo dije, es que ella ayudó en eso, para la decoración”, expresó.