México respetará la sucesión presidencial de EU, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México es respetuoso de la sucesión presidencial en Estados Unidos y aunque le dan seguimiento al proceso “mientras no nos falten al respeto, pues nosotros no teníamos por qué actuar de manera intervencionista”. Señaló que mantiene una buena relación con los dos candidatos, el demócrata Joe Biden y el republicano, Donald Trump.

Incluso, dijo que en el primer debate entre los presidenciables en la Unión Americana al abordar el tema migratorio se trató con respeto a México, “no sé si ustedes lo notaron, ya es un tono distinto al de antes, y ojalá y así se sigan desenvolviendo las cosas, y estamos trabajando de manera conjunta”.

Sigue leyendo:

Presenta Sheinbaum iniciativas constitucionales para garantizar beca universal, apoyo y no reelección

El primer veto de EU a Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa matutina, también se le cuestionó de que está avanzando la propuesta de que se pase a México del Comando Norte al Comando Sur. López Obrador declaró que es una decisión que le corresponde a Estados Unidos, pero ha sido una estrategia al intentar trasladar la cooperación militar al Comando Sur.

López Obrador abordó la sucesión presidencial estadounidense durante la conferencia de prensa matutina

FOTO: Especial

Sin embargo, enfatizó que es buena la relación con Estados Unidos “y también las Fuerzas Armadas, a partir de que se definió el que debemos cooperar pero sin injerencismo, respetando la independencia y la soberanía de los dos países”. Del primer debate presidencial en Estados Unidos, López Obrador confió en la decisión del pueblo de ese país.

“Sí lo vi, pero deseo que les vaya muy bien. Fundamentalmente al pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, hermanos, ya paisanos, porque hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos, y deseamos que les vaya muy bien, mucho, mucho, muy bien, que elijan a su presidente y también desearle lo mejor a los dos candidatos.

Sheinbaum promete buena relación con el país vecino

FOTO: Especial

Incluso, presumió que la relocalización de empresas fue una propuesta de México. El presidente dijo que también lleva una buena relación con Joe Biden, quien anunció la construcción de tres puentes en la frontera

“Entonces, nos entendemos muy bien, han sido muy respetuosos los dos, y nosotros nos vamos a seguir manteniendo esta buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Nos conviene a las dos naciones y a los dos pueblos, y vamos a estar pendientes nada más de cómo se van desenvolviendo las cosas en lo político, en lo electoral”, dijo.

“Mientras no nos falten al respeto, pues nosotros no teníamos por qué actuar de manera intervencionista, ingerencista, en forma oficiosa, estar dando opiniones sobre lo que corresponde al pueblo estadounidense, porque nosotros no queremos que ninguna nación, ningún país, por poderoso que sea, intervengan asuntos que sólo competen a los mexicanos”, apuntó.

López Obrador, también destacó la importancia de fortalecer América Del Norte ante el crecimiento comercial de China.

EDG