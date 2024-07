Estigmatizar a Sinaloa

No es correcto estigmatizar a un lugar, atribuirle características negativas o prejuicios injustificados. En el caso de Sinaloa, es importante recordar que es una región con una rica historia y cultura, y con gente amable. Es importante tener una visión más amplia y respetuosa al hablar de cualquier lugar o grupo. La violencia es un problema serio en muchas regiones del mundo, incluyendo Sinaloa.

Es significativo abordar este tema con sensibilidad y comprensión de las complejidades que lo rodean para construir comunidades seguras y progresistas.

Ahora les presento algunos párrafos del escrito de un gran amigo, el Arq. Arturo Aramburo Izabal: "Sinaloa ha sido muy irresponsablemente estigmatizado de ser un lugar violento, en donde la seguridad es letra muerta, incluso invitan a no visitarlo. Nada más inverosímil que estas afirmaciones; por principio de cuentas, un gran porcentaje del ciudadano sinaloense común y corriente es abierto, alegre, respetuoso y sabe ser amigo

"El ciudadano común y corriente en Sinaloa sabe que debe cuidar mucho el gran tesoro que es la familia dando ejemplo diario. "El ciudadano sinaloense sabe que debe trabajar desde su trinchera dando siempre lo mejor como empresario, empleado o socio, sabe lo que es la responsabilidad de hacer crecer y cuidar su negocio. Sabe que debe respetar el Estado de derecho, pues sabe que habiendo responsabilidad tendrá derecho a exigir lo justo.

"También sabe que debe estar en contacto diario con su espiritualidad, con DNS. Esa es la lucha diaria que la gran mayoría de sinaloenses hacen con la motivación de quitarnos ese estigma que muchos medios irresponsables manejan.

Por otro lado, también conocemos de los reacomodos en los grupos fácticos, cuando entran en pugna entre ellos, también sabemos que no se debe meter entre ellos .También hemos aprendido lo peligroso que es abrirle las puertas de tu hogar a esos que viven de vender biblias.

Pobre de aquel que no se detiene a analizar en contexto de los boletines que las autoridades dan y de cómo los sesgos para cubrirse son el pan de cada día. Les pido que cuando escuchen a alguien hablar mal de Sinaloa y de su gente por no conocernos y dejarse llevar por ese amarillo color de noticias, no permitamos esa estigmatizacion".

X político: Es claro y evidente que con un mapeo sencillo de los puntos inundables en la ciudad de SLP y actuar con acciones técnicas en cada una de ellas, podrían evitarse pérdidas y riesgos de los ciudadanos potosinos, por favor inviertan en esos arreglos o adecuaciones.

DESDE SAN LUIS DE LA PATRIA

X (@JCMACHINENA)

POR ARQ. JUAN CARLOS MACHINENA MORALES

EEZ