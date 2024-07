Apagones, una problemática de consumo e infraestructura

No es una problemática nueva dadas las altas temperaturas que vivimos en Mexicali de hasta 50.6 grados Celsius. Si nos regresamos a las noticias que empiezan a surgir desde junio de cada año y hasta entrado septiembre, encontramos cotidianamente estos encabezados: "Apagones afectan a la industria local", "Más de 28 horas sin energía eléctrica en la colonia segunda sección", "Cachanillas protestan por largos apagones".

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, reza el refrán, pero una vez más este jueves se tornó aplicable a mi realidad. Se quemaron algunos cables del poste de mi casa que hasta sacó chispas y quemó un techo y toda la colonia se quedó sin luz.

Damos por hecho que llegamos al hogar y nos estará esperando un refrescante aire acondicionado, cooler (enfriador de aire con sistema de agua) o un ventilador, pero imagine usted llegar con 42 grados y no tener energía eléctrica.

Debo reconocer que aunque ya llevábamos muchas horas con la interrupción, cuando regresé a casa me encontré a una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no me les despegué y a las tres de la mañana el servicio se restableció. Gracias.

Pues bien, empecemos, desde la visión y conocimiento de un usuario, a establecer el problema: en época de verano, con temperaturas tan altas, todos echamos a andar, sin descanso, los aparatos eléctricos que nos ayudan a mitigar el calor, lo que deviene en un incremento atípico en la demanda y una falta de capacidad en la oferta o falta de mantenimiento en la infraestructura.

Habrá quien diga que es por fallas en los sistemas y no por falta de energía. La cuestión es que, por lo menos en Mexicali (lo mismo sucede en muchas otras partes del país), año con año es la misma situación por lo que el problema existe y se debe atender de inmediato.

¿Qué podemos hacer? Si bien, no es un tema directo del gobierno estatal, sino de la CFE, debemos solicitar a nuestros gobernantes estatales y legisladores de todos los niveles, que impulsen de manera decidida una mesa de trabajo para establecer un plan de acción. Ya no podemos esperar. La federación nos tiene que voltear a ver y actuar.

Por otro lado y, sin que se repita la historia mal contada de que "debemos apagar el aire acondicionado", como ciudadanos, debemos concientizarnos y, en la medida de lo posible, cuidar nuestros consumos de energía eléctrica (lo mismo con el agua, pero hoy hablamos de la luz). Se nos hace muy fácil, porque nadie sabe lo que tiene... salir de casa y dejar "la refri" o las luces prendidas. Apaga la luz y deja descansar los aires.

Estas son historias de la frontera que parecen simples, pero que no sólo impactan en lo local, sino que reflejan una realidad nacional. Que nuestras autoridades gestionen y nosotros a hacer lo propio. ¿Usted qué opina?

POR JOSÉ LUIS AYOUB

COLABORADOR

contacto@joseluisayoub.com

@jlayoub

MAAZ