Eduin Caz e Israel Gutiérrez se quedan sin visas en Estados Unidos; tendrán que pasar por revisión consular

Después de confirmarse que el Gobierno de Estados Unidos buscaría eliminar las visas de trabajo para los cantantes de corridos tumbados, algunas bandas de regional mexicano han confirmado que se les negó la visa de trabajo. En esta ocasión, Eduin Caz e Israel Gutiérrez fueron los que habrían tenido problemas para renovar el documento que les permite realizar eventos en la Unión Americana. De acuerdo con los primeros informes, los cantantes deberán pasar por revisión consular.

De acuerdo con información presentada por la creadora de contenido, Chamonic, los cantantes tuvieron complicaciones para realizar el trámite de su visa de trabajo. En el informe no se deja claro si los músicos de las bandas también tuvieron problemas para renovar el documento que les permite trabajar en Estados Unidos, pero todo parece indicar que van en el mismo paquete de renovaciones.

"Esta vez me dicen que Eduin Caz e Israel Gutiérrez tramitaron visas de trabajo y o fueron aprobadas. Tendrán que pasar por una revisión consular... No me especificaron si también los demás integrantes del grupo, pero probablemente ellos van en el mismo paquete de renovaciones. Lo bueno que no tienen presentaciones pronto en Estados Unidos", explicó en su publicación.