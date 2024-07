Bailarán al ritmo que les toquen

De las 32 entidades, 24 estados apoyarán el movimiento que encabeza la Presidenta Shienbaum.

Es decir, sólo 8 gobernadores son antagónicos. ¿Pero de verdad son rivales y opositores peligrosos? En el Presidencialismo, el ganador se lleva todo. Y como no vivimos en un Sistema Parlamentario, los derrotados prácticamente se arrodillan.

El ganador se lleva todo. Y como no vivimos en un Sistema Parlamentario, los derrotados prácticamente se arrodillan

Claro, hay entidades que con el cobro de impuestos locales, y la fuerza de su economía, pueden convertirlos en poderosos enemigos. Pero después de la golpiza en las urnas, todo indica que los gobernadores anti 4T, tendrán que “jalar parejo”.

MC se quedó con Nuevo León y Jalisco.

Samuel García no come lumbre y se ve como esquirol. La Gigafactory de Tesla está en stand-by. Perdió Monterrey y derrotaron a su esposa. No le queda más que “apechugar” porque el PRI lo golpeará todos los días.

Pablo Lemus rendirá protesta en condiciones muy distintas a Enrique Alfaro. No puede envolverse en la bandera del federalismo, sino tendrá que “tejer fino”.

El PRI se quedó con Durango y Coahuila.

Esteban Villegas desea alejarse lo más posible de Alito, que es investigado por la Fiscalía de Campeche, y quizá pronto recibe un buen palo del INE y TEPJF. Está “bien alineado” Manolo Jiménez “nadará de muertito”. Es más cercano a los Moreira, pero le “irá midiendo el agua a los camotes”. El PAN se quedó con Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro.

Tere Jiménez demostró que tiene control de la entidad: ganó zapato los 18 distritos. Pero “no es tonta”, sabe que la que manda es Sheinbaum.

Maru Campos también demostró trabajo político de filigrana: ganó prácticamente todo y trae pleito cazado con Javier Corral, pero no con la doctora.

Libia Denisse García dará cátedra de negociación política: sabrá convivir y transitar. Es más, me dijo en entrevista que aquí publicamos, que vienen los mejores años de Guanajuato. Y eso pasará con Morena en el poder.

Mauricio Kuri fue víctima de abucheos y maltrato el pasado domingo. La Presidenta Electa y el Presidente lo defendieron. Subió a redes: “Somos una tierra de puertas abiertas: al talento, a la inversión y al trabajo….privilegiamos la cooperación y la coordinación con los tres niveles de gobierno…cuentan con un servidor para todo lo que beneficie a nuestro estado.”

Los ocho bailarán al ritmo que les toquen. Ya lo verán.

COLOFÓN.-

+Por cierto, Kuri de viaje en Europa, consolidó una inversión de 900 millones de pesos por parte de Airbus, que generará 600 empleos formales.

+ITP Aero seguirá apostando por Querétaro: decidieron expandirse, generando 200 empleos más.

+Tuvo reuniones con representantes de la empresa española Aernnova. Se fortalecieron lazos y se planteó la posibilidad de que reciban a estudiantes e inviertan por acá.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

gustavo@gusartelecom.com.mx

@GustavoRenteria

MAAZ