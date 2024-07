¿Y dónde está la oposición?

Ya no queda la menor duda del porque la gente votó en el sentido que lo hizo en las pasadas elecciones. Observamos a dos partidos políticos con lideres mezquinos y con nada o poca capacidad de vergüenza.

Tanto Marko Cortés del PAN como Alejando Moreno del PRI, son dos sinvergüenzas de poca monta, el primero lleva a su partido a convertirse en una simple agencia de colocación y, el otro, a terminar con lo poco que queda de lo que un día fue un partido fuerte, vigoroso, como hoy lo es Morena.

En días pasados el todavía líder del PAN tuvo una discusión en un programa de televisión con Javier Lozano, exsenador de la República y exsecretario del Trabajo y Previsión Social en el sexenio del presidente Felipe Calderón.

El impresentable y limitado de Marko sigue con la misma cantaleta con la que empezó concluidas las elecciones del 2 de junio. Que es un gobierno ilegitimo, ya que, por más votos o diferencia obtenida en la contienda electoral, hubo desviación de recursos y cancha dispareja.

Independientemente del discurso tonto y aburrido, se dio el tiempo para pelearse con Javier Lozano, al grado de que ambos se tacharon de mentirosos.

Lozano lo catalogó de cobarde cuando salió a colación el tema de la seguridad pública, ya que a decir de Cortés el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, les pegó mucho durante la campaña y ni siquiera es panista remató.

Ahí fue cuando Lozano le dijo que eso era una cobardía, ya que García Luna fue secretario en una administración panista. Ya más acaloradas las cosas, el impresentable de Cortés le dijo que estaba enojado porque no se le dio una plurinominal que el exsenador había solicitado.

En lugar de estar trabajando en como reconstruirse y reconquistar con acciones al electorado perdido, se ponen a pelear como dos niños enojados. Tremendo ridículo de estos dos personajes que al observarlos queda claro porque el electorado abandonó a su candidata Xóchitl Gálvez a la hora de la elección.

Lo que sucede en el otro partido de oposición no es menor, el actual líder del PRI ahora resulta que se quiere reelegir después de que desde que asumió esa responsabilidad lo único que ha entregado son malos resultados y escándalos de corrupción en todos los cargos que ha ocupado.

Con estos lideres de los dos principales partidos de oposición, no se podía esperar un resultado diferente, luchan no por ideales sino por cargos. Palabra a palabra nos guste o no, se han tenido que comer lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras.

El 2 de junio el pueblo de México les demostró que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. En honor a la verdad, ningún mexicano en su sano juicio pondría al cuidado de estos dos miserables farsantes, las llaves de su casa o las de su automóvil al salir de vacaciones.

Por mucho, son los dos peores lideres que han tenido en su ya larga historia tanto el PAN como el PRI. Par de embusteros sin escrúpulos a los que el presidente López Obrador descifró desde el principio, y ya en campaña, la candidata ganadora los puso en evidencia desde la ya famosa frase: “la candidata del PRIAN”.

Hoy pareciera que la sociedad civil que no comparte las ideas de Morena se siente huérfana y sin opción, de ahí que posiblemente surja la oportunidad para nuevos liderazgos o partidos que si entiendan lo que sucedió el pasado 2 de junio.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

COLABORADOR

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

PAL