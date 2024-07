Más que un reconocimiento

La iniciativa formó parte del programa filantrópico DoGood de The Bicester Collection, el cual apoya a mujeres creadoras de start-ups cuyo impacto a nivel social, cultural o medioambiental es positivo.

Si algo me quedó claro a partir de esta experiencia, es la importancia del reconocimiento laboral y personal para el liderazgo femenino. De acuerdo a Women in leadership and the bewildering glass ceiling de Am J Health-Syst Pharm: “Una barrera adicional para las mujeres es la falta de redes, reconocimientos, recursos internos y externos, a lo que por diversas razones las mujeres tienen menos acceso”.

Aunque existen avances que han empezado a dar resultados, el reconocimiento de la labor sigue siendo una barrera importante a la que se enfrenta el liderazgo femenino al expandirse y crecer en entornos organizacionales y sociales. Es imprescindible no conformarse con el progreso. El camino sigue siendo largo y pegajoso.

Chantal Khoueiry, directora cultural de The Bicester Collection, compartió en la gala que “empoderar a las mujeres implica mucho más que celebrar sus éxitos individuales. Se trata de crear ecosistemas de innovación y resiliencia que puedan transformar las sociedades.”

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Delaware, los hombres tienen más probabilidades de recibir crédito por sus ideas que las mujeres. Lo que se traduce en más probabilidades de ser seleccionados para posiciones de liderazgo.

La celebración por el trabajo profesional siempre es grata para cualquiera. Pero en este caso, tomando en cuenta el contexto sociocultural y hablando bajo una perspectiva de género, el reconocimiento va más allá de sentirse bien con el aplauso.

“El déficit de mujeres en puestos de liderazgo sirve como catalizador para otra barrera crítica: la falta de modelos a seguir, patrocinadores y mentores para mujeres que son líderes potenciales y prometedoras”, afirma la Am J Health-Syst Pharm. En ocasiones, las ideas de las mujeres pasan desapercibidas debido a la creencia de que la persona más ruidosa en la sala es la más capaz o inteligente. De ahí la importancia de enseñarles a las niñas a compartir sus ideas, levantar siempre la mano, y nunca pensar que deben ser “discretas” o hacerse chiquitas.

Cuando vemos a mujeres en posiciones de liderazgo y cumpliendo sus sueños, vemos a nuestras yo del futuro haciendo lo mismo. Cuando entendemos qué las motivó y los pasos agigantados que tuvieron que dar para llegar ahí, nace en nosotros un eco de esperanza. Cuando festejamos sus logros, le abrimos paso a quienes nunca han sido escuchadas. Por eso, el reconocimiento va más allá de cumplir con una cuota o colgarse la medalla, se trata de seguir construyendo un camino sólido para que las que fueron las primeras en llegar, no sean las últimas.

Thamires Pontes, Valentina Agudelo, Annie Rosas y Leydi Cruz fueron las cuatro ganadoras de la edición de este año. Sus proyectos en pro de los océanos, los agricultores, y los diagnósticos de cáncer de mama, son ejemplo tanto a nivel simbólico como económico de que un verdadero reconocimiento por parte de una organización implica hacer un cambio en la estructura corporativa de raíz. Se trata de un compromiso que garantiza la permeabilidad de la visión. El apoyo necesario y tangible para un mundo sostenible, y un discurso que cimiente un futuro equitativo.

POR MARÍA MILO

BLOG: WWW.MARIAMILO.MX

IG: @MARIAAMILO

MAAZ