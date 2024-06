Las 100 noches 'de gloria' del 'MGM Grand'

El sábado pasado se llevó a cabo la función de boxeo número 100 en el recinto que, sin duda alguna, es el más importante del boxeo mundial: el famoso y legendario MGM Grand.

El MGM Grand abrió a finales de 1993, para ser un gran atractivo, ya que se convirtió en el hotel con mayor número de habitaciones en Las Vegas: cinco mil cinco; además de contar con un parque de diversiones y otros muchos atractivos más.

La primera función se celebró el 29 de enero de 1994, y ésta marcó el inicio de las inolvidables noches que se han vivido: Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, considerado invencible, visitó la lona y perdió el invicto en su pelea número 90 ante Frankie Randall.

Don King promovió una gran cantidad de eventos con sus cuatro, cinco y hasta seis peleas de campeonato mundial, y con leyendas como: Mike Tyson, JC Chávez, Azumah Nelson, Evander Holyfield, Ricardo López y muchos boxeadores más.

Óscar de la Hoya encontró su casa en el MGM Grand como peleador, y también como promotor, al montar grandes carteleras con figuras como: Floyd Mayweather Jr., Saúl Canelo Álvarez, Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez y muchos otros más.

La promotora más activa en la arena actualmente es TGB y Premier Boxing Champions.

Es imposible definir los momentos más importantes en estos 30 años de boxeo en el MGM Grand, pero intentaré destacar algunos:

Julio César Chávez perdió su invicto en la noche inaugural ante Frankie Randall.

perdió su invicto en la noche inaugural ante Mike Tyson mordió la oreja de Evander Holyfield.

mordió la oreja de George Foreman noqueó a Michael Moorer , y reconquistó el campeonato pesado a los 45 años.

noqueó a , y reconquistó el campeonato pesado a los 45 años. Juan Manuel Márquez noqueó dramáticamente a Manny Pacquiao en el sexto asalto.

noqueó dramáticamente a en el sexto asalto. Jorge Travieso Arce noqueó a Hussein Hussein , en la que tuvo la nariz reventada.

noqueó a , en la que tuvo la nariz reventada. Floyd Mayweather Jr. combatió en 15 ocasiones, y venció siempre a grandes campeones.

combatió en 15 ocasiones, y venció siempre a grandes campeones. Saúl Canelo Álvarez se convirtió en el primer campeón indiscutido de peso súper medio.

se convirtió en el primer campeón indiscutido de peso súper medio. Erik El Terrible Morales y Marco Antonio Barrera pelearon dos guerras.

y pelearon dos guerras. Tyson Fury noqueó a Deontay Wilder para conquistar el campeonato WBC de peso completo.

noqueó a para conquistar el campeonato WBC de peso completo. Erik El Terrible Morales venció a Manny Pacquiao.

¿SABÍAS QUE...?

La MGM Grand tiene todos los récords de taquilla y venta de pago por evento en el mundo.

Los campeones élite de los últimos 30 años han peleado en el MGM Grand como sede y han pasando la estafeta del mejor libra por libra como sucedió con Julio César Chávez a Óscar de la Hoya, para después dársela a Floyd Mayweather Jr., y éste último a Saúl Canelo Álvarez.

ANÉCDOTA DE HOY

Tengo en mi memoria cada viaje en los que acompañé a mi papá a peleas en Las Vegas, EU, muchas de ellas, que se celebraron en el MGM Grand.

El ritual era un tanto pesado y hasta molesto, pero daría todo por poder vivirlo tan sólo una vez más, hoy recordándolo al festejar el Día del Padre. Así era la llegada…

Registro en el lobby, camino al cuarto, donde se detenía en múltiples ocasiones don José, pues saludaba a conocidos o posaba para fotos; después llegábamos al cuarto e invariablemente bajábamos a cambiar de habitación por el color de la alfombra, el tamaño o cualquier otra situación.

A continuación salíamos a una tienda a comprar para tener: desde refrescos, quesos y frituras hasta chocolates, o... ¡de todo! Llamada tras llamada, antes y después del celular:

“Hijito: ve por esto, ve por lo otro, tráeme mis lentes, sube por mi cartera, llámale a Don King, ve a repartir boletos, atiende a tal y cual. O tambíen me muero de hambre, no he comido nada, hoy voy a hacer una excepción y comeré postre

(algo que hacía a diario)”.

Extraño a mi papá y admiro a mis hermanos por ser increíbles papás, sobre todo, mi hermano Fernando, quien es el más amoroso, dedicado y entregado de la historia.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

