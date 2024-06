Recuento de daños en Fuerza y Corazón por el Estado de México

La coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México va camino a su disolución, no cumplió las expectativas para lo que fue conformada y haciendo un crudo recuento de daños, los únicos que no pierden son los dirigentes de los partidos, quienes sin inmutarse se mantendrán vigentes a la sombra del poder.

Si no lo creen, aunque perdieron representatividad en el congreso local, los dirigentes del PAN, Anuar Azar y del PRD, Omar Ortega, amarraron diputación plurinominal y seguirán viviendo de las bondades que da el erario. Qué decir de la priista Ana Lilia Herrera, quien no calculó y quedó fuera del Senado. Su partido no alcanzó la cifra mágica de votos para recibir su regalo que, con dedicatoria especial por sus servicios al partido, le había etiquetado el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

El panista Anuar Azar seguramente será líder de la fracción, conformada tan solo de siete legisladores, 3 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional. Lo mismo podría pasar con el perredista Omar Ortega, quién seguramente se autonombrará coordinador de la fracción que la integraran solo él y Araceli Casasola Salazar.

Aunque la presidenta del PRI, Ana Lilia Herrera, menosprecio la diputación local, quien sí llegará al Congreso, consecuencia de otra travesura de Alito, será Alejandro Castro Hernández, secretario general del tricolor en la entidad, -y lo mismo que sucederá, dicen, en los otros partidos que integraron la coalición Fuerza y Corazón por México-, ya se agandalló la coordinación de la bancada, que en este caso estará conformada por 9 legisladores, entre quienes sobresale Elias Rescala, quien, a pesar de los ataques del diputado David Parra Sánchez, logró ganar en las urnas la diputación.

La pesadilla parece no acabará para quienes conformaron Fuerza y Corazón por el Estado de México, y es que la soberbia les ganó a la mayoría de los candidatos tanto a presidentes municipales como a diputados locales, perdieron suelo y la elección. Uno de ellos, Francisco Santos Arreola, quien presidió la poderosa Comisión de Finanzas, quien no solo perdió la oportunidad de repetir en el Congreso, sino también la credibilidad en el distrito electoral por el que compitió, al ser borrado en las urnas de la escena política al menos por los siguiente tres años. Lo interesante de este personaje es que, desde su posición de presidente de una de una de las comisiones más importantes de la legislatura que concluirá en septiembre, hizo amarres importantes con figuras morenistas y no sería raro que pronto aparezca despachando en algún municipio de los que se agenció Morena durante la pasada jornada electoral… AÚN HAY MÁS

LA DE HOY: El diputado federal electo, Fernando Vilchis Contreras, felicitó a través de sus redes sociales a Reginaldo Sandoval Flores, por su nombramiento como coordinador de la bancada del PT en el Congreso federal. “#Enhorabuena. Quiero expresar mi más amplio reconocimiento a nuestro amigo Reginaldo Sandoval Flores, quien hace unos momentos fue nombrado coordinador de los diputados federales del #PT de la LXVI legislatura que entrará en funciones el próximo primero de septiembre”.

Estoy seguro que su gran experiencia en la lucha social y su compromiso con el bienestar del pueblo de Mexico seran fundamentales para consolidar la #CuartaTransformacion en nuestro pais“, posteo… HASTA LA PRÓXIMA

POR PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

