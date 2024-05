No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. A más de un año del lanzamiento de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), nos reunimos nuevamente en el Senado de la República pero ahora, con un panorama diferente: un ecosistema más sólido, vibrante, dinámico y unido. Gracias a las aportaciones de la sociedad civil, academia, industria, organismos autónomos, internacionales, gobiernos, legisladores y expertos multidisciplinarios; además del acompañamiento técnico de la UNESCO, creamos la “Propuesta de Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México 2024 - 2030”, donde se incluye el diagnóstico país sobre IA en México, así como recomendaciones de política pública, regulación y modelo de gobernanza.

Este documento se articula con dos esfuerzos realizados simultáneamente: el RAM (Readiness Assessment Methodology) de la UNESCO y las recomendaciones multisectoriales y multidisciplinarias de expert@s en seis mesas de trabajo, abarcando temas como Políticas Públicas y Derechos, Educación y Mercados Laborales, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos, Género, Inclusión y Responsabilidad Social, Infraestructura y Datos, e Innovación e Industria.

Para llegar a esta hoja de ruta, durante 13 meses, la ANIA llevó a cabo 18 mesas de trabajo, 90 eventos verticales con más de 340 expert@s participando y más de 220 horas de diálogo. Nos unió la urgencia de recalibrar la conversación antes de que el cambio radical generado por la IA sucediera y la discusión la enfocamos en el desarrollo social poniendo al ser humano y su bienestar al centro.

En la presentación tuvimos una gran convocatoria que logró consolidar y fortalecer el ecosistema digital en nuestro país, ya que estuvieron presentes los Senadores: Gustavo Madero, Ruth López, Alfredo Botello, Emilio Álvarez Icaza y Bertha Caraveo.

También participaron organizaciones de la sociedad civil como Centro México Digital, EON Institute, Centro - I, Conectadas, AMCID, Article 19, Pit Policy Lab, NYCE, Asociación de Internet MX, Movimiento STEM, Yaaj, Datamorfosis la Asociación Mexicana de Neurótica, entre otras.

Representantes de la academia como la ANUIES, el IPN, UNAM, Tec de Monterrey, Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Querétaro. Representantes del gobierno federal incluyeron a la Secretaría de Relaciones Exteriores ,la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Cámaras como la CANIETI, CONCAMIN y la CANACO también estuvieron presentes, así como órganos reguladores como el IFT, INAI y COFECE. Organismos internacionales como la ITU, CAF, OCDE, BID y la UNESCO participaron en el evento. Además contamos con la presencia de la Embajada de Chile.

El diagnóstico revela que México aún no tiene una ley específica de IA, pero existen normas que impactan indirectamente su regulación. Aunque hay principios de no discriminación y leyes de protección de datos personales, falta una estrategia nacional para mejorar las habilidades digitales en el sector público y enfrentar la transformación de los mercados laborales con la IA. A pesar de un buen rendimiento en talento e investigación, el país está rezagado en infraestructura y desarrollo comercial de IA, como reflejan índices internacionales.

Urge una política específica para la computación en la nube impulsada por la IA y mejoras significativas en la integración de estas tecnologías. Las recomendaciones del documento buscan incorporar acciones de políticas públicas en el Plan Nacional de Desarrollo, enfocar el diseño curricular educativo en IA, incrementar la inversión en ciberseguridad, y garantizar derechos humanos en el uso de IA.

Se sugiere proteger la diversidad cultural mediante conjuntos de datos inclusivos, mitigar impactos ambientales de la IA, y desarrollar una política nacional de gobernanza de datos. Se busca también impulsar la inversión en telecomunicaciones y centros de datos, y fomentar el emprendimiento tecnológico.

En cuanto a regulación, es necesario actualizar leyes de protección de datos, armonizarlas con estándares internacionales, y clasificar la IA según su impacto en derechos humanos, prohibiendo ciertos usos. Se recomienda crear una Ley de Datos Abiertos y una Ley de Ciberseguridad, además de implementar "sandboxes regulatorios". En gobernanza, se propone crear una Agencia Digital Nacional con una Oficina de Inteligencia Artificial, un Comité de Ética, y fortalecer la colaboración entre entidades públicas y privadas, así como la participación de México en procesos internacionales de gobernanza digital.

Con este compromiso que nace desde la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, México se posiciona en la vanguardia del debate global sobre la IA, asegurando un desarrollo tecnológico inclusivo, justo y benéfico para toda su población. Nuevamente, todo mi agradecimiento y reconocimiento por su pasión, por su tiempo y por su amor a México a todas las personas que estuvieron involucradas en la elaboración de esta Estrategia. Estamos haciendo historia y construyendo el mejor futuro para nuestro país.

POR ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ

SENADORA DE LA REPÚBLICA

@ALELAGUNES

MAAZ