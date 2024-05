El dilema de los indecisos

“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás que se han inventado” Winston Churchill

Después de una no-campaña, de las precampañas, 3 debates presidenciales y muchos más de orden local, millones de spots, miles de encuestas, cientos y cientos de mensajes diarios en redes sociales y demás menesteres, por fin hoy terminan las campañas oficiales y el domingo las y los mexicanos saldremos a votar en las elecciones más grandes de la historia.

Más de 20 mil cargos estarán en disputa y casi 100 mil mexicanas y mexicanos estamos llamados a las urnas, sabiendo que la ciudadanía cuenta con la herramienta más poderosa de los regímenes democráticos, el voto.

Sin embargo, aunque estas campañas se han caracterizado por su polarización y fidelización de las y los votantes, aún queda un amplio sector de personas indecisas, sobre todo de las y los jóvenes que emitirán su voto por primera vez, y esto no es una cuestión menor, pues el porcentaje de personas que aún no sabe por quien “tachar” la boleta el siguiente domingo oscila entre un 9 y un 18 por ciento, según el cargo en disputa, y su voto coordinado podría significar el triunfo de candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados, munícipes, congresos locales, gubernaturas y hasta podría estrechar los resultados de la contienda presidencial.

A falta de unos cuantos días para el -día D-, el indeciso se debate entre salir a votar por alguna opción, hacerlo en cascada (todo) por un partido o coalición, salir a votar de manera diferenciada o cruzada, por salir a votar para anular o, simplemente, no dejar el sillón y “maratonear” su serie favorita. Hoy vemos distintas campañas para incentivar a toda la ciudadanía -incluido este grupo de indecisos- a salir a votar, por quien sea, pero salir a ejercer este derecho, empero pareciera que no hay ningún incentivo tangible para hacerlo.

Después de estas larguísimas campañas y debates presidenciales (y también en las distintas localidades) la ciudadanía ha sido testigo de candidaturas grises, que no emocionan a nadie, erráticas, faltas de empatía y que nos ofrecen poco o nada, es por esto que la indecisión crece y el desgano aún más.

Cómo decirle a las y los jóvenes que salgan a votar por alguna propuesta si estas no se han acercado un poco con las problemáticas de su grupo etario, cómo decirle a las personas adultas que no tienen claro si existe una candidatura que pueda cambiar la realidad de su día a día, cómo convencer a las y los indecisos a no quedarse en casa este 2 de junio.

Así, a toda la ciudadanía que sigue indecisa, a las y los desencantados, a los llamados “anulistas” y a toda esa parte de la sociedad, lo único que resta es recordarles que esta joven democracia mexicana les necesita. Decirles que este derecho se logró gracias a millones de voluntades que hicieron del sufragio una pieza de descontento acumulado, también de esperanza y de luchas por crear el régimen democrático en el que vivimos; que no podemos volver a un pasado donde no existía el principio de incertidumbre en los comicios electorales, ni siquiera la democracia misma.

También recordarles la importancia de los contrapesos y la división de Poderes para abonar a nuestra democracia. Instarles a que esta decisión, tu voto, sí hace la diferencia.

