Concluyen campañas y propuestas de seguridad no llegaron

Han llegado a su fin las campañas electorales rumbo a la presidencia de la de República y no fue posible conocer una propuesta seria en materia de seguridad que mueva al los ciudadanos a votar en forma decidida por alguna de las candidatas o candidato.

Lo que escuchamos y leímos al respecto no va más allá de lo trillado durante las conferencias mañaneras de Palacio Nacional o bien de lo que ya ha sido puesto en práctica en anteriores administraciones pero reducidas al mínimo para intentar marcar una diferencia y el electorado decida votar por alguna de ellas o él.

El común denominador han sido las descalificaciones y el acomodo de las cifras oficiales de tal manera que parezca que lo que hicieron, si es que tuvieron la oportunidad de hacer algo, fue la mejor estrategia jamás llevada a la práctica, aunque ni a línea de acción haya llegado.

En el caso de la candidata oficialista, nos repitió hasta el cansancio que cuando estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México bajaron en 58% los delitos de alto impacto, como si los demás ilícitos no tuvieran un impacto negativo en la vida de las víctimas. Lo que no nos dijo honestamente es que los delitos totales tuvieron una reducción apenas superior al 2%, que para fines estadísticos no representa un cambio significativo, es decir que en 2023 cerramos como en 2018, luego entonces, dónde está el cambio y los resultados espectaculares que tanto presume.

Tampoco nos dijo cómo le va a hacer, en caso de ganar la presidencia de la República, para que no se repitan los más de 188 mil homicidios dolosos que se llevan acumulados en solo 5 años y medio, porque poner un “segundo piso” a la 4T en este rubro sería apilar una cantidad igual o mayor sobre lo que ya se lleva y que es brutal. Además está visto que atender las causas no es suficiente para abatir la violencia.

En cuanto a la candidata de la Coalición “Fuerza y Corazón por México”, hasta ahora solo ha atinado en decir que pondrá un mando civil a la Guardia Nacional, como si eso cambiara la realidad que significa que más de 110 mil de sus 132 mil elementos sean soldados que fueron comisionados con un oficio, pero que siguen siendo militares, porque incluso los nuevos (recientemente reclutador), antes de ser elementos de la GN son militares en activo.

Quizá esa sea una de las razones por las que la Policía Federal detuvo en 2018 a 19 mil probables responsables de un delito y que en 2022 con la GN ésta cifra haya disminuido a únicamente 2 mil 662, con tres veces más de personal operativo.

Por lo que respecta al candidato de Movimiento Ciudadano, su propuesta retoma la pacificación del país, cuando lo que se requiere es que haya seguridad pública, que el ciudadano se sienta seguro de que no va a perder su patrimonio, su libertad y su integridad; la paz llegará en otro momento, cuando las condiciones políticas y sociales se alineen con las de seguridad y se pueda ir escalando hasta conseguirla, aunque no deja de ser un concepto más etéreo.

Ofrecer capacitación, profesionalización y mejores prestaciones sociales y sueldo a los policías, no es algo nuevo y este gobierno fue el primero que las desmanteló para imponer su GN, que desfila muy bien pero no detiene a los generadores de violencia.

En fin que el tiempo se agotó y no pudimos conocer algo novedoso, algo que mueva las conciencias y las emociones a votar por alguien que por lo menos quiere romper paradigmas, estoy seguro que los ciudadanos en edad de votar lo valorarán, reflexionarán y decidirán.

Ahora ya será para las otras elecciones presidenciales, hasta dentro de 6 años, porque estás prácticamente terminan el domingo 2 de junio .Enhorabuena y que gane la que menos mentiras haya dicho en campaña, porque promesas todos hacen pero pocos cumplen.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

PAL

PAL