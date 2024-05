Las candidatas en Chiapas. Termómetro electoral

Es la recta final para las elecciones del 2 de junio. Las candidatas a la Presidencia están realizando una última visita a diversos puntos del país para convencer a los indecisos, asegurar los votos que ya tienen y tratar de apuntalar a sus compañeros candidatos locales.



Y al respecto, este fin de semana tuvo una peculiaridad: ambas candidatas visitaron el sábado la ciudad de Puebla y el domingo el estado de Chiapas. En Puebla, Sheinbaum llenó la plaza de la Victoria y Xóchitl parte de la avenida Juárez; fue similar el número de participantes en uno y otro mitin.

Recuerdan las no tan lejanas campañas del 2010 cuando Rafael Moreno Valle llenó parte del estadio Cuauhtémoc y en el 2018 su esposa Martha Erika Alonso reiteró el lleno…. Aunque ni juntando a los asistentes a las reuniones poblanas de las hoy candidatas presidenciales hubieran alcanzado aquellos cierres de campaña...



En Chiapas, Claudia estuvo en Tuxtla Gutiérrez y Xóchitl estuvo en Zinacantán. Ambas tuvieron llenos en donde asistieron, si bien los contrarios le pusieron “peros” a los eventos de una y otra. Que si estuvieron desangelados; que si habían llevado acarreados. Especialmente se le criticó esto a Claudia. El clásico acarreo de los viejos tiempos de aquel PRI hegemónico, muy parecido a lo que hoy tiende a ser Morena… En el evento más de uno se quejó que llevaban casi tres horas esperando la llegada de la candidata. ¿Cuándo aprenderán los organizadores que esas esperas pasan factura?



Por otra parte, lo cierto es que sí hubo gente que, desde el aeropuerto hasta el lugar del mitin, acompañó a Sheinbaum al paso de la comitiva.



Xóchitl llenó la plaza pública en Zinacantán; cinco mil personas. Aunque su presidente municipal hoy pertenece a Morena, es un municipio de raigambre priista.



Lo interesante de Chiapas hoy en día es que en las poblaciones que fueron /son fuertemente priistas, Morena tiene una importante presencia. A ratos se pintan de guinda; en otros momentos de tricolor. A tomar en cuenta lo anterior en municipios indígenas como Larráinzar, San Juan Chamula, San Juan Cancuc y San Cristóbal de las Casas (por mencionar algunos). ¿Empatizan con Xóchitl y su origen indígena o lo contrario?



El recibimiento que se le dio a esta abanderada fue sin duda apoteótico. En Zinacantán, uno de los municipios más pobres de México, la gente se conglomeró para escuchar a Xóchitl. Ella prometió además de que sería la primera mujer presidenta de origen indígena.



Pero Claudia no se quedó atrás. Resulta atractivo para la población de ese estado la promesa de continuar con la transformación en el sureste mexicano y de lo que ha venido haciendo el actual gobernador de Chiapas (Rutilio Escandón; 4T) y que también promete el candidato a la gubernatura de Morena.



Generalidades si hubo. Ambas candidatas tocaron el tema de la inseguridad que aqueja a los chiapanecos. Pero ha faltado más crítica y seguimiento incisivo a las campañas por parte de los medios y de la opinión pública. Por ejemplo, ¿por qué nadie recordó que hace poco más de un mes, Claudia fue detenida en la carretera en Chiapas por un retén de inconformes?



Si Chiapas fuera un termómetro de las elecciones, habría que decir que las elecciones a nivel federal vienen más cerradas de lo que se usualmente se plantea…



En todo caso, reñidas o no, por el bien de México ojalá también sea solo ambiente festivo. Algo así como lo que se vivió en estos actos de campaña.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

EEZ