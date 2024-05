“Rápido y Furioso”, una mentira más

Después de revisar lo manifestado durante el debate presidencial por la candidata de Morena-PT-PVEM en el sentido de que por medio del operativo “Rápido y Furioso” el gobierno de Felipe Calderón dejó entrar armas a México y contrastarlo con la resolución del Primer Tribunal Unitario de Quinto Circuito con sede en Hermosillo, Sonora de julio de 2022 sobre dicho caso, no queda la menor duda de que mintió en toda la extensión de la palabra.

Sin embargo, dicho señalamiento ofrece la oportunidad para aclarar que el citado operativo fue cerrado en Estados Unidos y en México sin que se confirmara colaboración u omisión alguna por parte de ex funcionarios que fueron acusados sin prueba alguna y cuyo único error fue no comulgar ideológicamente con quienes encabezan la actual administración.

Sí su bandera para conseguir el voto de la ciudadanía el próximo 2 de junio es la honestidad, debería revisar lo que su equipo de súper asesores en materia de seguridad le acercan y no poner en riesgo el valor de su palabra. No puede acusar a los otros candidatos de mentirosos si no es capaz de decir ella misma la verdad, o será que existen varios tipos de verdad? Espero que no salga con la respuesta de que no mentí, solo no dije la verdad.

Cabe recordar que la resolucion de dicho Tribunal, que cierra el tema “Rápido y Furioso”, esta basada en la conclusión a la que llegó la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos tras 18 meses de investigación, que refiere que ningún funcionario del gobierno federal colaboró o fue informado por las vías legales del riesgo que implicaba que ATF dejara que las armas “caminaran” hacia México, por lo que si dichos artefactos (2 mil 500 aproximadamente) ingresaron al país no fue su responsabilidad, es decir es cosa juzgada.

Pero vayamos a los indicadores, tampoco es que este gobierno haya hecho su tarea como para asumirse como el paladín del combate al tráfico de armas y a las cifras me remito.

Para empezar no se ponen de acuerdo en sus datos, unas las proporciona la GN, otras el Ejército y otras más la Fiscalía General de la República; es más hasta la cancillería trae sus propios datos; con eso de que fue la que promovió la demanda en contra de los importadores y vendedores de armas en Estados Unidos, como si ellos tuvieran la culpa de que los pasos fronterizos sean tan porosos. Aquí cabe enfatizar que impedir que las armas ingresen a México es responsabilidad del gobierno federal de nuestro país, no del vecino país del norte; al igual que el ingreso de drogas y migrantes hacia territorio estadounidense es un asunto de ellos no de México; cada quien es responsable de cuidar las puertas de su casa y no andar culpando al vecino de que “la vaca se le metió a su corral”, pero para eso se requieren resultados y no solo discursos patrioteros.

Por cierto al ex canciller, que ahora es asesor en materia de seguridad de la candidata oficialista y en su momento promotor de que en México fueran encarcelados los responsables de “Rápido y Furioso”, se le olvida que tiene pendientes de omisión ante la justicia mexicana, entre ellos el linchamiento de tres policías federales en Tláhuac en 2004 y la detención de una presunta secuestradora vinculada al caso “Martí” a quien siendo inocente encarceló por 7 años y si no fuera por la intervención de organizaciones de la sociedad civil que hoy tanto detestan y la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, todavía estaría en prisión. También se le olvida que al igual que el gobierno de Ecuador intervino en la embajada de México en aquel país para rescatar a un presunto delincuente, también él invadió la embajada de Honduras en México para rescatar a su amada, muy al estilo de las películas de dibujos animados.

Pero volviendo a las armas de fuego, un comparativo entre sexenios indica que con Felipe Calderón fueron aseguradas 169 mil 020 armas; con Enrique Peña Nieto solo 52 mil 064, mientras que en esta administración únicamente 86 mil 393, algo así como el 50% de lo que logró retirar del “mercado ilícito” su villano favorito, a quien por cierto no han podido superar, con “Rápido y Furioso” y sin el.

Si nos atenemos a lo que ha dicho la propia cancillería mexicana, en el sentido de que anualmente ingresan al país 200 mil armas de fuego, entonces en los últimos 5 años y medio han ingresado 1 millón 100 mil armas y de ellas este gobierno solo ha podido asegurar el 7.8%, así o más eficientes.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

PAL