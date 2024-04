El peso, moneda fuerte del capitalismo

Compré varios accesorios de bicicleta en Amazon. Por asientos, espejos, y campanas pagué algo más de Dlls. $500. Amazon me ofreció hacer el cargo a mi tarjeta en dólares americanos o en pesos mexicanos. Elegí pesos, porque el tipo de cambio que me ofrecía fue de $16.50. No me habría convenido elegir el cargo en dólares para que mi banco en México hiciera aquí la conversión, porque éste me quería cobrar cada dólar a $16.80; treinta centavos más caro.

El peso mexicano sigue fuerte, y es común preguntarse por qué. ¿Cómo es posible que el peso mantenga un grado de fortaleza tan constante a pesar de la violencia e inseguridad en el país; de lo descompuesta que está la relación entre el gobierno y el sector empresarial; y de la debilidad generalizada del estado de derecho para hacer valer la ley?

La respuesta es que la paridad cambiaria es totalmente insensible a la situación política y social actual del país. Fue muy sintomático observar esta fortaleza incluso en un contexto en el que Banco de México ya empezó a bajar la tasa de interés hace dos semanas a 11 por ciento, mientras que el banco de la Reserva Federal en Estados Unidos aún no inicia su ciclo de recortes.

En alguna medida este hecho rompe la lógica tradicional que explicaba que el argumento más poderoso para comprender la fortaleza del peso era el diferencial de las tasas, porque México paga mucho más por el crédito que lo que se paga en EUA. Es cierto, sin embargo, que el diferencial entre ambas tasas se mantiene muy elevado.

El dinero extranjero que llega al país (remesas, turismo, IED, etc.) es un reflejo de que a quienes realizan esas transacciones les es indiferente la situación política y social. En otras palabras: es un signo de que la funcionalidad de México en el sistema capitalista global es total, incluso tomando en cuenta nuestros folclóricos defectos, como la gran informalidad, o el bajo respeto por la ley.

¿Cuánto durará la fortaleza del peso? Todo indica que podría ser largo tiempo; quizá atravesará sin exabruptos los procesos electorales mexicano y estadounidense. Tendría que haber un cambio tectónico en nuestra relación comercial con EUA, o una política pública decididamente dispendiosa por parte del nuevo gobierno para que la percepción cambie.

Mientras tanto las compras en Amazon EUA seguirán reflejando ganancias cuando el consumidor elija que la conversión la realice la empresa que dirige Andy Jassy. Sí.

AMDA Y AMIA

El lunes habrá detalles sobre el crecimiento que siguen experimentando la producción, exportación y venta de autos en México, por parte de la AMDA y la AMIA, luego del dato de las 124 mil 395 unidades vendidas en marzo. Será muy interesante saber cómo está lidiando la industria con el tema de las más de 20 marcas de autos chinas que siguen llegando al país.

