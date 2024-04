Muy largo para huevo y muy redondo pa aguacate

Esta será una columna de opción múltiple. En verdad, pocas situaciones extrañas en plena campaña me habían generado ocasionado más incógnitas que el suceso del domingo pasado, a donde a través de un video, podemos observar como un encapuchado le habla con muy buenos modales, a la candidata presidencial de Morena.

Grabación que muestra un micrófono con el cubo identificativo de LatinUS. No saben cuántas personalidades he consultado para tratar de formarme un juicio correcto. La primera pregunta es si este retén era real o no. Elija su postura: a)

Según FRANCISCO CRUZ “todo es un mero montaje de los que acostumbra Loret”. b) A decir del Periodista chiapaneco ISAIN MANDUJANO, “el retén entre Motozintla y Comalapa es real y permanente”.

Porque de un lado la rifan unos narcos y del otro…pues otro grupo. c) El Maestro JULIO HERNÁNDEZ “Astillero”, plantea que todo puede ser posible, porque como dicen “no hay reportero, sin suerte” (refiriéndose al de LatinUS). d) JORGE ZEPEDA PATTERSON asegura que “el gobierno debería de proteger más a la candidata”. Incluso hace referencia al fantasma de Colosio. Sensación que yo comparto y a diferencia de la Doctora Sheinbaun, quien se mostraba absolutamente controlada, yo la verdad hubiera evacuado… pero en los chones!!!

Ahora bien, haya sido real o no, la segunda pregunta es “para qué?”:

1) Francisco Cruz argumenta que era imposible que el Mayo hubiera tenido en sus manos a la candidata puntera y que la hubiera dejado libre, así nomás.

Y aquí es donde yo elucubro que a lo mejor era una forma de tocar base con la que seguramente se convertirá en la mujer más poderosa en este país después del 2 de junio. A sabiendas de que, como dicen muchos expertos, la 4T nunca se ha sentado a negociar con grupos criminales.

2) Y qué tal que de verdad fue un montaje del canal de Labastida y X Glez, pagándole un dinerito al retén original o fingiendo uno nuevo con “locales”, nomás para provocar algún incidente con la caravana de Claudia Sheinbaun, que bien podría haber dejado actuar a la Guardia Nacional. Imagínense comenzar un tiroteo matando a un ciudadano de a pie cualquiera, pero enmascarado. Uuuuuy, se acababa la candidatura de la 4T.

3) O lograban grabar a una asustada candidata, pero el jueguito no les salió. 4) Ahora imaginemos que como el retén es cotidiano en esos lares, hubiese estado lleno de periodistas, a quienes el grupo de Motozintla hubiera previamente “registrado” (identificaciones y celulares incluidos). Que se enteraban que por ahí pasaría el transporte de la doctora Sheinbaun y que en lugar de mantener las armas atrás, en las últimas filas, hubieran abierto fuego y se hubiese repetido la historia de Lomas Taurinas.

Yo sigo preocupada porque esta gente es capaz de éso y más, no nomás revisen la historia de políticos caídos (a balazos o de aviones y helicópteros) en sexenios anteriores.

POR: FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

