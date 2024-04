MC, riesgo de perder Guadalajara

La efervescencia electoral se extiende por todo el país y a eso han contribuido los debates y la búsqueda afanosa de preferencias por parte de los candidatos y de esta intensidad electoral no está exenta Guadalajara, donde día sube el tono, pero también ha resultado sorpresiva para mucha gente, incluso para los partidos como es el caso de Movimiento Ciudadano que gobierna Jalisco y la capital Guadalajara, lo que ha hecho que la perla tapatía sea un bastión naranja.

Sin embargo, se da un fenómeno interesante en dicho estado. Resulta que en la capital tapatía que es la antesala de la gubernatura, la joya de la corona, Morena y una alianza que incluye a partidos locales, de acuerdo a recientes encuestas va arriba en las preferencias de los votantes. José María “Chema” Martínez, el candidato a alcalde de Guadalajara saca cuando menos 5 puntos de acuerdo a encuestas de las llamadas serias con lo que rebasa a Verónica Delgadillo de MC.

Desde luego que la senadora naranja con licencia no esperaba empezar la contienda ubicada abajo en las preferencias, lo que derivó en que su campaña perdió el balance y la consecuente desesperación. Delgadillo retó a Chema Martínez a un debate sin asesores y sin tarjetas con el objeto de medir la capacidad de cada abanderado, sin embargo, no prosperó porque Chema Martínez no la tomó en cuenta.

Después de más de 10 años de gobierno naranja en Guadalajara, se agotó su capacidad política y de gobierno; la capital jalisciense se quedó atorada en la corrupción provocada por los gobernantes en turno y el llamado Cartel Inmobiliario, según ha acusado el candidato de Morena.

Pero también, hay otras razones que tienen a la alianza morenista como favorita para ganar la capital de Jalisco que, según ha planteado el abanderado guinda, va por un cambio.

Una de las propuestas es bajar sensiblemente las altas rentas que en Guadalajara se tienen que pagar, por lo que se comprometió a construir mil viviendas en terrenos municipales que rentará principalmente a jóvenes y mujeres con hasta un 70 por ciento

más baratos que el precio de las inmobiliarias comerciales.

Recientemente presentó otra propuesta que ha tenido muy buena recepción y se trata de apoyar a la gente en problemas con la salud mental mediante un programa dedicado y una línea de atención que denomina SaludableMENTE.

La atención a la salud mental tiene prioridad porque se ha convertido en un problema grave no solo en Jalisco y afecta principalmente a los jóvenes, para lo que se instalarán centros de atención y un canal de ayuda para todo aquel tapatío que así lo requiera, aprovechando los espacios que son propiedad del ayuntamiento y que les permitirán tener presencia en las colonias y barrios de Guadalajara

POR ADRIANA MORENO CORDERO

COLABORADORA

morcora@gmail.com

MAAZ