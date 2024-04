La Liga MX, el peor enemigo de la Concacaf

Una aberración lo que sucede entre la Liga MX y la Concacaf. La pésima planificación de la Liga MX lleva a situaciones ridículas, al grado de parecer una liga amateur. Se juega el torneo oficial de la confederación, al cual se le debe de respetar, y sobre todo, apoyar como la liga más importante de Concacaf, pero parece que es todo lo contrario.

La Liga MX programó los partidos del Play-In, esa copia pirata de lo que se vive en la NBA, desde hace algunos años, en la misma semana de los partidos de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup. ¿Por qué?

Simplemente, porque se les pegó la gana, pero se puede venir un enorme problema. Monterrey y Pachuca podrían estar en ambas competencias en los mismos días, algo que sería imposible imaginar que suceda en una liga seria.

Claro, vendrán con el argumento de que eso ya sucedía cuando México participaba en la Copa Libertadores, pero la gran diferencia es que el futbol mexicano no pertenece a la Conmebol, y sí a la Concacaf, y se deben de planificar calendarios sin afectarse unos y otros.

La Liga MX tiene directivos que cada vez tienen más debilidad desde la llegada de Juan Carlos Rodríguez como Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol; vaya, hasta parecen adornos o becados en las oficinas de Toluca, y da la impresión que no toman una decisión en bien del futbol nacional.

Pues estos brillantes ejecutivos tampoco midieron que el 2 de junio, día de las elecciones federales, es la final de la Concacaf. Obviamente si llegan dos equipos mexicanos, es imposible jugarla en territorio nacional, y una día antes, tampoco, ya que en nuestro país sigue aplicándose la maldita y arcaica Ley Seca, algo que imposibilita al futbol por sus patrocinadores. Entonces, la Concacaf tendría que reprogramar la final si es que llegan dos mexicanos, que es lo más probable.

Si la mandan al 9 de junio, una semana después, sería un verdadero lío, ya que la Selección Mexicana inicia la preparación para la Copa América, en Denver, jugando contra Uruguay, y días después contra Brasil en College Station. Al ser Fecha FIFA, los equipos deben de soltar a sus futbolistas por obligación, algo que afectaría seriamente a quienes lleguen a la final. Por eso esa versión que trascendió se ve compleja a concretarse.

Entonces, no tendrán más que jugarla el jueves 30 o viernes 31 de mayo, le guste a quien le guste. No hay más. La Liga MX se ha prostituido con la MLS para la Leagues Cup, y el presidente se la pasa diciendo: Yes, sir, a todas las decisiones de Apple TV para jugar el intrascendente torneo.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ