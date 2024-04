De láseres…

Se pudiera discutir, con total razón, que la Liga MX es un chiste en todos los sentidos, gestionando sanciones.

Las acomodan a sus intereses y conveniencia, normalmente con lagunas serias en los reglamentos, donde lo que impera son unos vacíos espeluznantes, de tal modo que cualquier castigo se define a criterio y no con base en ejemplos claros y contundentes. Siguen aconteciendo cosas de tragicomedia y no se ve para cuándo se arregle la situación.

Desafortunadamente esto no se trata de que se presenten episodios tan deleznables como el de Querétaro para que cambien. México es, quizá, la única parte del mundo en donde se presentan cosas complejas y aunque se ahogue el niño no tapan el pozo. No quiero decir con esto que tenga que ser así. La cultura de prevención es indispensable para evitar cualquier desaguisado, pero aquí ni cultura preventiva, ni tapar el agujero después de la tragedia. Simplemente nadie hace nada.

Se vive en una displicencia eterna, y la liga no es la excepción. El deporte parece ser un ejercicio politizado en donde llenamos de verborragia al aficionado con promesas de transformaciones que nunca llegan.

Nahuel Guzmán, uno de los mejores arqueros extranjeros que ha arribado a la liga, ha cometido un error grosero al apuntar, con un rayo láser, a Esteban Andrada, guardameta de Rayados. Se debía imponer un castigo ejemplar y créame, no ocurrió así.

El veredicto de la Comisión Disciplinaria vuelve a taparle el ojo al macho como tradicionalmente expone la jerga popular.

Once partidos de suspensión para El Patón, lo que se traduce en la segunda sanción más larga de la historia, estadísticamente hablando. Con ello, hay aficionados de Tigres que argumentan que es suficiente. Los contradigo.

Desgraciadamente hay gente que no recuerda que el futbol es un juego, y lo traslada a más áreas de su vida diaria. Como tal, estas figuras públicas, malamente, pero es así, llegan a influir en el comportamiento de chicos y grandes que los ven como referentes en su vida.

Tras el bochornoso momento, hubo cualquier cantidad de cuentas invitando a la fanaticada felina a llevar láseres al siguiente clásico ante Rayados y apuntarles a los elementos contrarios. Imagínese nada más.

Lo que hizo Nahuel, les guste o no les guste, fue igual de grave que lo que atestiguamos con algunos hinchas que lanzaron agua de riñón hacia abajo y fueron bloqueados de por vida con el Fan ID.

Nahuel cumplirá siete de los 11 partidos lesionado, y pudieran ser más, por lo cuál será un precedente bastante leve, aunque la liga afirme que es grave. Para mí, debieron imponer la inhabilitación después del alta médica, y además, bloquearlo de por vida como

aficionado en los encuentros del circuito, así como hicieron con los otros.

Estos actos no pueden dejarse pasar, y menos en un líder que en ocasiones es imitado por las masas.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

