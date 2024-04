El Rey del Maquillaje

En el futbol como en la vida, los resultados, muchas veces, camuflan una realidad que cuando te alcanza, se vuelve dura de asumir y te puede cegar, y más en un país donde imperan los proyectos a corto plazo.

Los Tigres son el ejemplo perfecto de ello. Tienen mucho dinero, por las individualidades que puedan traer es lógico que estarán peleando arriba siempre, pero es claro que no tienen un

proyecto definido como la década pasada.

Usted podrá argumentarme, ¿cómo te atreves a poner en entredicho un proyecto que en los últimos dos torneos ha llegado a dos citas por el título? Sencillo. Junto con el América son los más poderosos económicamente. Además, muchos de sus jugadores emblemáticos estuvieron en la década pasada, donde el equipo fue el rey en dichas instancias. Son elementos de mucha calidad que en cualquier momento se levantan de las cenizas y ganadores por naturaleza.

Como amante de las formas antes que los resultados, la eliminación de la Concacaf Champions Cup era algo que se veía venir; incluso, desde antes de arrancar este torneo.

El certamen donde quedan campeones ante el Guadalajara, recibieron 17 anotaciones. Una por partido, y con un desfile de tres técnicos, y con seis derrotas, un tercio de los partidos disputados. En la Liguilla, a pesar del título recibieron seis goles, manteniendo el promedio. Para el siguiente torneo, a pesar de los focos rojos, no reforzaron la zona baja. El siguiente, donde pierden la final contra América, se mantuvo el promedio de gol recibido por partido, incluso, en la Liguilla. Usted dirá eso es bueno, se lo desmiento, teniendo a equipos como

FC Juárez, Tijuana, Mazatlán, Querétaro, Puebla, el Necaxa (anterior a este) y San Luis, algunos no te anotarán, pero quedarás ridiculizado ante los de arriba.

El resultado, otra vez no reforzaron la defensa. Por segundo semestre consecutivo hubo alarma, y no les importó. Son 20 goles recibidos en 15 partidos de este torneo, y en la CONCACAF se mantuvo el promedio de uno por juego. Ahora no sólo la cuota aumentó, sino que tras muchos avisos de campañas anteriores, no se movieron para fortalecer su zaga.

Tigres es un equipo chico que piensa que es grande. Los directivos y jugadores han acostumbrado a la afición que no importa si tiran flojera en las temporadas, al final de cuentas en Liguilla se ponen las pilas. Como llego a dos finales, no le muevo a nada aunque mi defensa es un caos.

Ubíquense señores, los grandes demandan exigencia continua, no flojera. Tigres es, para mí, El Rey del Maquillaje, donde importan solo los resultados sin evaluar las formas. Tarde o temprano esto lo iban a empezar a pagar, y por lo pronto no tienen Mundial. Su pésima defensa se lo venía avisando hace años atrás.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL