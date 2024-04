A la orilla del precipicio

Ante el lanzamiento de drones y misiles de Irán a Israel el sábado por la noche, como reacción al bombardeo del consulado iraní en Damasco el 1º de abril, Guterres alertó que los pueblos de la región confrontan el peligro real de un conflicto devastador a gran escala.

Escuchar el debate en el Consejo de Seguridad del domingo, fue decepcionante. Mientras Guterres y la mayoría de los países instaban a desescalar el conflicto y a la contención, los principales actores, Irán e Israel, radicalizaron sus discursos. Israel acusó al régimen iraní de ser similar al nazismo y el embajador iraní argumentó el derecho a la legítima defensa para justificar el ataque a Israel. Irán señaló que su respuesta había concluido, mientras que Israel indicó que le cobrarán a Irán el ataque “en tiempo y forma” que consideren.

La responsabilidad de la contención recae ahora en los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en particular en Estados Unidos que, si bien ha reiterado su apoyo irrestricto a Israel, también le ha señalado que no participaría en un contrataque israelí a Irán. A su vez, dicho país manifestó que no llevará a cabo acciones contra EU, siempre y cuando este no se involucre de manera directa en su contra.

Israel desplegó su sistema de defensa, llamado “Duomo de Acero” para interceptar los más de 320 drones y misiles lanzados desde territorio iraní. Estados Unidos y el Reino Unido contribuyeron a la interceptación en el sobrevuelo de los artefactos sobre territorio de Irak y Jordania. El sistema defensivo probó su efectividad y no hubo muertos.

El debate en la ONU, convocado a petición de Israel, no se centró solo en el ataque iraní. Una mayoría de países se refirieron al obligado cese al fuego en Gaza y al necesario cumplimiento por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas para el establecimiento del estado palestino.

La situación actual lleva a analizar si el mundo vive un entorno similar al que precedió la I Guerra Mundial, en el que los países fueron como sonámbulos hacia el conflicto, producto de una cadena de decisiones equivocadas de sus líderes. O bien si estamos ante un ambiente similar al previo a la II Guerra Mundial, cuándo se buscó “apaciguar” y negociar con el nazi-fascismo, sin éxito.

En Medio Oriente prevalece la falta de respeto al derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario. Se han violado los principios de derecho internacional: la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, la protección y promoción de los derechos humanos, el derecho de la guerra que obliga al respeto y protección de la población civil, de los hospitales, las escuelas y las organizaciones de la sociedad civil.

En Medio Oriente, región que dio origen al “ojo por ojo y diente por diente”, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra.

POR MARTHA BÁRCENA

EMBAJADORA EMINENTE

@MARTHA_BARCENA

PAL