El agua y la educación

Por todos lados hay alarmas acerca de que el agua potable se está acabando en la tierra y que poco a poco nos iremos secando; desde lo general se observa como algo muy espeluznante, pero en lo particular las implicaciones son mucho más terroríficas de lo que parecen, y hay rubros de los que las autoridades hablan poco, como es el caso de la educación.

Pero, ¿cómo afecta no tener agua para la educación? Para empezar, antes de ir a las afectaciones, hablemos de lo actual: en el mundo, 1 de cada 4 escuelas públicas no cuentan con agua potable; en México la cifra es 4 de cada 10 instituciones de educación básica no tienen agua, según datos de la Unicef y el Inegi.

Sin embargo, millones de niños van a la escuela todos los días en entornos de aprendizaje inseguros, sin agua potable, inodoros adecuados o jabón para lavarse las manos.

El que las escuelas no cuenten con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento aumenta las enfermedades gastrointestinales y diarreas, provocando una disminución en la asistencia a clase y un bajo rendimiento académico de los estudiantes.

Hasta 2022, indica Unicef Méxixo, sólo 62% de los planteles educativos disponían de agua todos los días de la semana, 19% carecía de inodoros suficientes para los estudiantes y 58% no ofrecía agua potable.

Además, beber agua es indispensable para el desarrollo de los niños y adolescentes, de hecho, deben beber más agua que un adulto. En estos casos el consumo de agua interfiere además el factor del desarrollo. Así, la ingesta de agua en los centros educativos es fundamental para educar en buenos hábitos nutricionales, al permitir la absorción de minerales, vitaminas y nutrientes que garantizan el crecimiento en condiciones saludables.

Obviamente las escuelas más afectadas son las que se ubican en las zonas indígenas y las escuelas comunitarias, mismas que presentan el rezago más grave en todos los niveles educativos.

Especialistas aseguran que una educación de calidad requiere espacios e infraestructura adecuada que permitan el pleno desarrollo y seguridad de las comunidades escolares, dentro de los cuales el acceso al agua ocupa siempre un rol fundamental.

En la actualidad México y sobre todo las autoridades mexicanas quedan debiendo mucho en materia educativa y todo parece indicar que así seguirá esta situación, toda vez que no se ve una verdadera voluntad política hacia resolver tanto el desabasto y acceso al agua, como ofrecer una educación completa y de calidad.

