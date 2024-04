Victoria Ruffo fue clara al decir por qué no invitó a Eugenio al baby shower de su nieta

VICTORIA RUFFO NO OFENDIÓ, NI LASTIMÓ A NADIE, SÓLO HABLANDO COMO TODA UNA DAMA, EXPLICÓ QUE SI NO INVITÓ A NINGÚN DERBEZ AL BABY SHOWER DE SU FUTURA NIETA ES PORQUE NO CULTIVÓ NINGUNA AMISTAD CON ELLOS

Victoria Ruffo dijo que no invitó a ningún Derbez al baby shower de Tessa porque no son sus amigos. No ofendió a nadie ni habló mal de nadie, no fue déspota, ni lastimó a nadie, simplemente fue clara al dar a entender que aquí no hay nada que elucubrar, ni hay más explicaciones, salvo decir que no cultivó la amistad con ellos, pero lo dijo sin rencor sólo con indiferencia.

CHICHARITO NO ANDA PIDIENDO LECCIONES DE MORAL, TAMPOCO LE HA PASADO LA CUENTA A NADIE DE LO QUE SE BEBE, POR LO QUE NO TENEMOS DERECHO A CONTARLE CUANTAS COPAS SE TOMA

No creo que Javier Hernández “Chicharito” festeje todos los goles con la botella en la mano y si lo hace, ¡ya se ganó el derecho a tomarse su tequilita de la botella!

Él ni anda pidiendo lecciones de moral y contención, ni tampoco nos pasó la cuenta de lo que se bebió, por lo que no tenemos derecho a contarle cuantas copas se toma.

HISTORIAS DE ARREPENTIMIENTO DE EDUIN CAZ, DE GRUPO FIRME

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, en plena reconciliación con su esposa Daisy Anahy, luchan por tener una relación sana y juntos, fueron a un concierto y él se aplicó, besándola, arrumacos y hasta lloró, y ella le secó sus lágrimas. Felicidades por intentar recuperar su matrimonio y luchar por sus tres hijos.

SÍ HAY POSIBILIDAD DE QUE WILLIAM LEVY VUELVA CON SU ESPOSA, DESPUÉS DE SU “VUELTECITA” CON SAMADHI ZENDEJAS, YA QUE SU HIJA Y EL GUAPO VAN A DEBUTAR EN ESPAÑA Y TAMBIÉN VA ELIZABETH, AHÍ PUEDEN RE ENAMORARSE

Las mujeres les hemos regalado certificados, patentes y permisos a los varones para ir y venir con otras, después de darse sus “licencias” y sus “vueltecitas” saben que pueden regresar con nosotras, porque son los reyes de la creación, pero tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin se rompe, y Elizabeth Gutiérrez no se quedó callada cuando vio a William Levy en fotos con Samadhi Zendejas con el cabello mojado y el moviéndole el fleco.

Se necesita no tener sangre en las venas para soportar que tu hombre salga a dar sus “rondines” y de “cacería”, porque si es asunto de dos la infidelidad, pero si el romance es público, eso es humillar a tu mujer, Elizabeth después de ver las fotos escribió en sus redes: -Si cualquiera lo puede tener yo no lo quiero! Porque tampoco hay que decretar que nos partan el corazón ni empoderar a otros para destruirnos-.

Pero hay posibilidad de que vuelvan, ya que la hija de ambos, Kailey Levy debutará a sus 14 años en una serie en España, al lado de su papá, y William y Elizabeth se van a volver a ver, porque ella irá a cuidarle la carrera a su nena, quien heredó el encanto y belleza de sus dos padres.

POR SHANIK BERMAN

