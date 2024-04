Hutchison Ports EIT avanza en su expansión

Una de las empresas que está dando importantes noticias es Hutchison Ports EIT, que de la mano de su gerente, Javier Rodríguez, avanza en el ambicioso proyecto para incrementar la capacidad y eficiencia de una de las Terminales de Usos Múltiples (TUM) del grupo en México, en el Puerto de Ensenada mediante tecnología de última generación orientada a la sostenibilidad, donde desembolsó 2 mil 300 millones de pesos.

Esta terminal atiende principalmente las operaciones marítimas de empresas instaladas en entidades como Tijuana, Mexicali, Tecate, San Luis Río Colorado, Hermosillo, Nogales y Ciudad Juárez, por lo que, es vital ya que algunas de éstas tienen conexiones directas con el mercado industrial del sur de California o Texas.

La obra contempla la extensión del muelle por 300 metros adicionales, ampliación y mejoras en el patio de carga, la construcción de un muro deflector de oleaje, así como la adhesión de 432 conexiones de contenedores para un total de 720, entre otros. Iniciada en febrero de 2023 además de incrementar la capacidad estática a más de 7,500 TEUs, mejorará las instalaciones existentes para manejar un mayor volumen de operaciones de forma más eficiente.

Como parte de la tecnología de vanguardia resalta una grúa super post panamax, dos e-RTGs (grúas de patio), tractoplanas y equipo eléctrico; mismo que en un futuro se reemplazará por equipo eléctricos, estrategia alineada con NET Zero de Hutchison Ports, que no solo vela por la modernización tecnológica, también apuesta por una sostenibilidad ambiental.

Hoy día la compañía que lleva en América Latina y el Caribe, Jorge Magno Lecona, dispone de tres grúas de muelle super post panamax y de 10 equipos RTGs, aunado a que está programada la llegada de la nueva QC (Quay Crane) y las dos e-RTGs a finales de mayo, por lo que al finalizar el proyecto tendrá cuatro grúas de muelle Super Post Panamax y 12 RTG.

Cabe resaltar que desde 2021 emprendió acciones encaminadas a reducir las emisiones absolutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de alcance 1 y 2. El compromiso en esta materia sigue, pues la meta es llegar a reducir hasta el 54.6% en las emisiones de CO2 con miras al año 2050 y alcanzar emisiones netas cero de GEI en toda la cadena de valor.

CAJA DE PANDORA

Las votaciones de Reyes Rodríguez en el TEPJF son toda una caja de pandora, y es que fue el único de los magistrados que votó para impulsar la propuesta del PRD para que fuera sancionado un promocional de Morena grabado en la Biblioteca Vasconcelos, lo cual solo es una muestra de la serie de acciones emprendidas a favor de los partidos que encabezan Jesús Zambrano, Marko Cortés y Alejandro Moreno, y sí no me cree hay que voltear a ver el proyecto para que una albiazul fuera aprobada para contender a la Cámara de Diputados en representación proporcional, mismo que fue negado por mayoría de votos y que apoyó únicamente acompañado de Janine Otálora, con quien también avaló que se llevara a revisión profunda el libro de Andrés Manuel López Obrador, “¡Gracias!”, y es que aunque finalmente el expediente recibió carpetazo, no escapa del ojo público que el INE, de Guadalupe Taddei, ya había negado el reclamo de Xóchitl Gálvez, pero Rodríguez Mondragón lo llevó hasta la Sala Superior.

REVANCHA EN MORELOS

La exposición de Lucy Meza sobre la estrategia fallida de seguridad en Morelos ha desatado una persecución política alarmante. Al denunciar la incapacidad del comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, y su equipo para garantizar la seguridad en la región, Meza no solo ha ejercido su derecho a la libre expresión, sino que también ha puesto de relieve la fragilidad democrática en la entidad. La demanda por supuesto daño moral contra Meza no solo es un intento de silenciar una voz, sino también un claro ejemplo del abuso de poder por parte de las autoridades locales.

La respuesta del comisionado y del gobierno de Cuauhtémoc Blanco ante las críticas de Meza no solo es desproporcionada, sino también reveladora. En lugar de abordar las preocupaciones legítimas sobre la seguridad pública, han optado por perseguir a quien osa cuestionar su gestión. Este incidente subraya la necesidad urgente de proteger y fortalecer las instituciones democráticas en Morelos, para evitar que se conviertan en herramientas de represión política.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA ALCANZA A PEMEX

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y es que, si bien es cierto que los combustibles fósiles aún van para largo, la transición energética es algo que pasará, y por eso Petróleos Mexicanos (PEMEX), a cargo de Octavio Romero, ya tiene la ruta hacia ese futuro inminente.

Resulta que el Plan de Sostenibilidad de la petrolera plantea oportunidades para darle viabilidad a la empresa en un largo plazo, ante los inminentes cambios en la demanda de combustibles. A pesar de que la apuesta de la petrolera mexicana durante estos más de cinco años ha sido recuperar y aumentar la producción de combustibles fósiles, lo cual han conseguido, también son conscientes de que la transición energética los alcanzará y es algo inevitable.

Por lo anterior, ya pusieron manos a la obra con una serie de acciones hacia el 2050, aunque en el mediano plazo se contemplan algunas metas, entre las que destacan la reducción de las emisiones de metano en un 30% de aquí al 2030 con respecto a 2020, la reducción de la quema rutinaria de gas al 2% este año y a cero en 2030, ¿lo lograrán?

OZARU REPRESENTA A MÉXICO EN BERKELEY

En un contexto en el que 31% de los líderes empresariales cree que la IA aumentaría la productividad de las compañías, mientras que 29% prevé que este tipo de tecnología ayudaría a los empleados a realizar eficazmente las tareas repetitivas, pero necesarias, según datos de Microsoft, la startup mexicana Ozaru llega con su propuesta tecnológica "AI Supervisor".

Ésta es una solución de IA que ‘vive’ en una versión de WhatsApp y que ayuda a tener comunicación instantánea entre el colaborador y el supervisor, mandar recordatorios, asignar tareas diarias, recopilar evidencia de las labores realizadas, así como obtener información en tiempo real que ayuda a la toma de decisiones, dando como resultado una mayor agilidad operativa impactando en las ventas y los procesos diarios.

Y es que Ozaru, fundada por los mexicanos Guillermo Garza, Nomara Parra y Ernesto Rodríguez, está enfocada en hacer más eficientes las operaciones de primera línea de las empresas y, por cierto, es la única startup mexicana que está participando en el Batch 17 de la Universidad de Berkeley para formar parte de su programa de aceleración, en el que seleccionaron solo a 17 startups de entre más de dos mil que aplicaron al programa a nivel global.

