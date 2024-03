Invex mejora fondo

En el muy competido negocio de los fondos de inversión, las casas de bolsa mexicanas están apostando por portafolios globales.

Tal es el caso de Invex, que en la parte de sociedades de inversión lleva Rodolfo Campuzano, y que acaba de alcanzar una alianza con JP Morgan Asset Management, que tiene entre sus estrategas aquí a Juan Pablo Medina Mora.

Invex maneja 10 fondos propios donde su desempeño más destacado ha estado en la parte de deuda, y ahora de la mano del gigante de Wall Street busca mejorar su desempeño en la renta variable. El primer paso será relanzar el fondo InvexTK con una mezcla de empresas que cotizan en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) que ahora tendrá entre sus activos a Taiwan Semiconductors,

Amazon, Microsoft, Mastercard, Louis Vuitton y UBER, entre otras emisoras con buen desempeño y valuaciones razonables. JP Morgan Asset Management tiene uno de los equipos de análisis más robustos del mundo y maneja activos por más de 2.9 trillones de dólares, de ahí el interés de Invex en tener un aliado global en el mercado de fondos de inversión que ahora compiten con los ETFs en el diseño de portafolios profesionales.

Por lo que refiere al fondo InvexTK, ahora su valor alcanza unos 30 millones de pesos, pero llegó a manejar 50 millones de pesos, de ahí el interés por mejorar la gestión de su portafolio a partir de una selección de emisoras apoyada en el análisis fundamental de JP Morgan.

LA RUTA DEL DINERO

B Drive IT y Engine Core, dos empresas líderes del mercado de Tecnologías de la Información, con presencia en México y Colombia, por segundo año consecutivo recibieron el reconocimiento Best Place To Code 2024, en la categoría "Consultoría Global" como las mejores empresas para trabajar en el sector de outsourcing tecnológico e integración de sistemas con más de 100 desarrolladores.

Ambas firmas de capital mexicano, al frente de Aldo Córdova, están en ese ranking al demostrar un fuerte compromiso con el crecimiento y desarrollo continuo de sus colaboradores, además de impulsar la innovación en proyectos que se caracterizan por ser retadores como la inteligencia artificial…

Una de las preocupaciones más alarmantes en el mundo es la escasez del agua, por ello el tomar en cuenta conceptos de la Economía Circular como reducción, reutilización, restitución, reciclaje y recuperación es vital. La disponibilidad y calidad del vital líquido está en riesgo por factores como el crecimiento poblacional y la urbanización, además de los requerimientos de sectores económicos como el campo.

En este sentido, la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), al mando de Aldimir Torres y dirigida por Raúl Mendoza, realiza acciones en educación ambiental donde concientiza sobre el cuidado de los recursos naturales y su consumo responsable. Asimismo, a través del reciclaje de plásticos el sector conformado por más de 5 mil 200 empresas genera ahorros energéticos y en el consumo de agua.

