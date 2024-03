Ídolo acompañado

No debería ser sorpresa saber que un gran jugador de beisbol anuncie su matrimonio.

Puede ser un potenciador para sus capacidades en el terreno de juego: finalmente ahí es donde dejará sus mejores actuaciones.

La cuestión aquí se da cuando hablamos del pelotero más famoso, el ídolo quien la verdad está uniendo continentes y con la esperanza por cuanto a su ejecución en el diamante sea parte de una prácticamente alegoría del mejor beisbol.

Porque eso son las Grandes Ligas, el mejor beisbol del mundo, ¿verdad?

Pues recientemente el tremendo samurái de la pelota, Shohei Ohtani anunció con un posteo bastante críptico en Instagram (con la foto de su perrito ahí como etiqueta) la noticia de su recientemente celebrado matrimonio MUY privado.

Literal “a todas luces” esto no debería ser una noticia por sí misma cuando este excelente jugador tiene todo para no solo demostrar sino confirmar su sobrada calidad con un equipo el cual siempre será noticia: Los Dodgers de Los Ángeles.

Es un hecho como podremos ver a Las Mayores este año usufructuando de la imagen visual de un Ohtani quien además tiene gestos de bonhomía, como un complemento ideal a su extraordinario nivel en el campo.

Se sabe que ya está trabajando en la recuperación de su brazo para lanzar, aunque su simple actuación con el madero (recordemos se debe limitar a ser bateador designado) dará “la vuelta al mundo” y cualquier vuelacercas será parte de la estampa del porvenir en el extenso contrato del japonés con los californianos.

Ahora sabemos cómo Shohei Ohtani ya no solo tiene un nuevo equipo en las Grandes Ligas: también ha decidido hacer una nueva vida con su ahora esposa, todo será para bien.

EL ENORME ACIERTO DEL SOFTBOL

La nota de James Wagner en el NYT llamada “In Latin America, a New Frontier for Women: Professional Softball in Mexico” representa un gran trabajo en su texto y en lo visual, como para confirmar el gran esfuerzo hecho por parte de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) para la creación de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) en una preparación la cual tomó sus buenos años y la consecuencia tan positiva está debidamente generando sus buenos frutos.

Comienzan unos playoffs históricos las damas del diamante y la verdad esta expectativa es más que justificada por cuanto al excelente nivel de juego mostrada por las jugadoras de varias nacionalidades quienes se han desempeñado en las seis franquicias del nuevo y exitoso circuito.

La insistencia de Horacio de la Vega y su staff han traído esta Liga de softbol la cual todo indica ha llegado para quedarse, con la ilusión de varias jóvenes para integrarse a uno de los equipos (¿serán más para el próximo calendario?) y tener un excelente desarrollo deportivo.

Ahora sí que, como bien dijo Dafne Bravo (22 años), receptora del México en la nota de referencia: “Estoy representado a mi familia, enorgulleciéndolos”; esos testimonios hacen que todo el trabajo previo y actual hayan valido para esta brillante liga de softbol.

POR ALEJANDRO AGUERREBERE

EEZ