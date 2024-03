Humanizar a los deshumanizados

Lo que la BBC editorializó como un “incidente” fue, en realidad, una masacre. Las fuerzas israelíes mataron a más de 100 personas e hirieron a otros tantos que esperaban ayuda alimentaria: La esperanza es una fantasía que, día a día, se extingue a manos de la “rabia asesina”.

Decir que la guerra en Gaza es despiadada y que es un ejemplo de la hipocresía de las grandes potencias, no es ya novedad. No sirve repetir lo obvio; parece que ya no hay más palabras para describir con justicia el tormento al que están siendo sometidos el pueblo palestino, principalmente en Gaza: El lenguaje de los derechos humanos, el derecho internacional, la rendición de cuentas o expresiones como obligaciones, violaciones, crímenes de guerra, ocupación, fuerza desmedida, están siendo socavadas por los intereses de siempre. Necesitamos recuperar todas las palabras que nos anclen a nuestra humanidad colectiva. Hacer hincapié en ellas no sólo porque son correctas, si no que, además, es la única manera que tenemos para contrarrestar el creciente lenguaje de deshumanización.

Reflexionemos. Si se analiza, la deshumanización de los palestinos es tan central en la estrategia de guerra de Israel como los mortíferos misiles que lanza. Los apologistas de la guerra de Israel se esfuerzan en decir que existe una distinción entre Hamas (los ostensibles “bárbaros” que perpetraron los ataques del 7 de octubre) y los civiles palestinos. Pero la campaña de bombardeos contra Gaza es tan devastadora que, hasta el New York Times, rutinariamente proisraelí, la califica como “una de las más intensas del siglo XXI”. En realidad, la distinción entre Hamas y civiles palestinos significa poco dentro de un escenario de bombardeos masivos e indiscriminados.

Aun cuando no es posible humanizar la guerra, ya que la guerra en si misma es un crimen contra la humanidad, cuando ésta alcanza la dimensión de genocidio, como está sucediendo en Palestina, su deshumanización nos lleva a un territorio que va más allá del horror.

¿Cómo combatirlo?

Habría que empezar por humanizar las muertes de los gazatíes; sobre las víctimas israelíes ya la condena y la indignación internacional lo ha hecho, pero llegó el momento de mostrar la misma empatía por las pérdidas de vidas palestinas; atrevernos a contextualizar el ataque del pasado 7 de octubre; repasar la historia y tratar de identificar los errores cometidos; reconocer el atroz régimen de apartheid al que está sometido el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén de Este, sin que por todo ello seamos silenciados o atacados de ser antisemitas. Iniciemos preguntándonos ¿por qué el pueblo judío que fue víctima del Holocausto, sus descendientes hoy cierran los ojos y ante la abrumadora obviedad, permiten que su gobierno continúe la campaña militar, aun cuando las víctimas en su mayoría sean mujeres y niños?

POR: DIEGO LATORRE LÓPEZ

