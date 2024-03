No quieren apagarla

En defensa de La Hora Nacional salió la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luisa María Alcalde. La dependencia le entró al quite de la sugerencia de bajar su emisión y argumentó que no hay sesgos, ni preferencias políticas en el programa y llamó a no apagar el programa que suma décadas en la radio nacional. La secretaría aseguró que sólo es un espacio informativo que fortalece la identidad de los mexicanos.

Plegaria por la tregua

Nos hacen saber que el obispo de Chilpancingo, José de Jesús González, pidió a los feligreses rezar para que la tregua entre grupos delictivos siga en el estado de Guerrero. “Que esta paz siga para siempre y que nos arreglemos como humanos de una manera fraterna y nuestros conflictos los resolvamos como humanos", dijo durante la misa de Domingo de Ramos.

Derrama económica

Importante estimación la que se espera por las actividades de la Semana Santa en la Ciudad de México, pues la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital, que encabeza Fadlala Akabani, prevé una derrama económica calculada en siete mil 285 millones de pesos. Espera que en la Semana Mayor miles de personas aprovechen para visitar la capital azteca para deleitarse con su turismo y espacios culturales.

Piden impulso a Mipymes

El nuevo presidente de la Concamin, Alberto Malagón, aseguró que el nearshoring es una gran oportunidad, pero también un gran desafío que deberá llegar a todo el país, especialmente a las micro pequeñas y medianas empresas. En el marco de su 106 Asamblea General, donde Malagón fue electo para el periodo 2024-2025, dijo que es indispensable llegar a acuerdos que permitan aprovechar las oportunidades de la relocalización.

Operan a Villanueva

Nos cuentan que Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, fue trasladado de emergencia a una clínica en Chetumal, donde fue intervenido quirúrgicamente por complicaciones de salud. A través de su cuenta de Facebook, el exmandatario, quien se encuentra en prisión domiciliaria por los delitos de narcotráfico y asociación delictuosa, informó que “la intervención se realizó con éxito y ahora inicio un proceso de recuperación”.

