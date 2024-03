Encuentros cruciales en Morelos

Al parecer, quien tiene muy claro el potencial económico de Morelos es la candidata de la coalición ‘Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos todos”, Lucy Meza, quien en vísperas del inicio de campaña no deja de sostener encuentros estratégicos con miras a detonar el desarrollo en el estado.

Resulta que la aspirante a la gubernatura se reunió con actores cruciales en la materia en el Foro Enlace Empresarial 2024, como el presidente de la Asociación de Industriales y Empresariales de Morelos (ADIEM), Eduardo Aguilar Ochoa, y es que su objetivo es fortalecer el lazo con la iniciativa privada para avanzar en conjunto.

Desde la óptica de Meza Guzmán es fundamental tomar a consideración las particularidades de cada una de las regiones para generar planes y políticas públicas integrales, que incluyan las necesidades de cada municipio para apuntar al crecimiento sostenible y equitativo.

Entre las acciones a emprender figuraron incentivos fiscales e impulsar a sectores como el comercio, turismo y la industria manufacturera, cuyas proyecciones son alentadoras debido al dinamismo propiciado por el nearshoring.

Generar un clima de negocios saludable no quedó fuera de panorama, por lo que la abanderada del PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas puso de manifiesto su experiencia en temas de seguridad con propuestas que abarcan desde implementar capacitaciones y aumentos salariales, hasta sumar a más elementos a las fuerzas del orden.

Habrá que dar especial seguimiento al desempeño de Lucy Meza de camino a los comicios del 2 de junio, pues todo indica que su simpatía entre los ciudadanos y su entendimiento con sectores decisivos va en aumento.

ALERTA EN VALES DE DESPENSA

La selección de proveedores para el suministro de vales de despensa es un asunto de suma importancia para el gobierno, toda vez que estos representan una parte esencial de los beneficios para los trabajadores, promoviendo su bienestar y mejorando su calidad de vida. No obstante, en el sector existe gran preocupación por una firma en particular: MONEDEROS PAY COMPANY, SA DE CV, que sin contar con el aval del SAT, de Antonio Martínez Dagnino, para emitir monederos electrónicos, ha ido ganando terreno en licitaciones.

Recién la Universidad de Chapingo le adjudicó un contrato para el ejercicio 2024 a pesar de no contar con dicho requisito de ley y todo parece indicar que se hará de la licitación para operar esta prestación de los empleados del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en Baja California. Se encienden más los focos rojos debido a que a todas luces parece ser una empresa elaborada al vapor, que no tiene un domicilio operativo y en la cual afirman que no cuenta con la capacidad financiera suficiente de poder obtener una póliza de fianza para garantizar el cumplimiento del contrato.

FUNDACIÓN MMC SE SUMA A LA SALUD

Con una trayectoria de más de 46 años en el sector de desarrollo de infraestructura, la empresa mexicana Grupo INDI, al mando de Manuel Muñoz Cano, no solo apuesta al progreso del país, y es que, mediante su Fundación MMC siglas alusivas al nombre de su papá, también alza la mano en pro del deporte y la salud. Prueba de ello fue la segunda edición de la Carrera con Causa Rompiendo Tabúes Mentales, celebrada el pasado 9 de marzo donde los participantes recorrieron 10 Km partiendo del Comité Olímpico Mexicano (COM) que preside María José Alcalá, mismo que fue punto de meta.

De acuerdo con estimaciones, en materia de salud mental hay retos como la falta de capacitación a médicos de primer contacto, así como insuficiencia de centros de atención especializados, entre otros, y mediante este tipo de eventos se busca apoyar para que los pacientes sigan sus tratamientos.

SIN ACUERDOS

La actitud del secretario del ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chihuahua, Rafael Cavazos Aragón, quien cerró toda posibilidad de conciliación con la empresa KEF-DKDA, a la que le rescindieron la concesión para la recolección y disposición final de residuos sólidos en un relleno sanitario, sin previo aviso, le costará al municipio, encabezado por Elías Humberto Pérez, 450 millones de pesos.

La indemnización que demanda la empresa, es porque el gobierno municipal no fundamentó, ni justificó, ni mucho menos siguió el proceso para rescindir la concesión, que era por 15 años, y cuya crisis financiera llegará hasta la mandataria María Eugenia Campos, y es uno de los muchos problemas que adquirió de la ex administración local.

La exigencia de los empresarios, es más que justa, ya que, de acuerdo con la cláusula vigésimo tercera del contrato, concerniente a “responsabilidades”, se advierte que “Si el municipio, sin causa justificada decretara la revocación o rescisión de la concesión, indemnizará al concesionario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 del código municipal para el Estado de Chihuahua”. ¡Uff!, ya veremos en que acaba este conflicto.

