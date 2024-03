Más competencia

Aunque un puñado de bancos tiene una posición relevante en el mercado financiero no se puede soslayar que en los últimos años ha crecido la competencia en ese sector.

Hablamos de empresas que vienen del mundo de la tecnología que se han unido a cadenas comerciales para ampliar la oferta de crédito e incluso han dado sus primeros pasos para ampliar el número de inversionistas.

Una empresa que se anticipa ampliará la competencia en el negocio financiero es Farmacias del Ahorro, que preside Antonio Leonardo Casta��ón y que dirige Rafael Eleazar Selvas Silva, que a finales del año pasado adquirió a la Fintech dedicada a los pagos electrónicos Tu Dinero Digital (TUDI).

La idea de Farmacias del Ahorro es apuntalar la gestión de su programa de lealtad que ya tiene un plástico propio y que se estima en unos 20 millones de clientes, que semana con semana realizan compras recurrentes en una red de más de mil 800 farmacias a nivel nacional, que tienen algún beneficio por sus compras ya sea monetario o en especie donde la cuarta pieza es gratis en algunos medicamentos de patente.

El lanzamiento de un nuevo plástico de la mano de TUDI se espera en 2025 donde la idea es incluir algún producto financiero que haga sinergia además con su plataforma de internet que también se ha convertido en un canal adicional a su red de farmacias.

Ese proyecto es adicional al plan de negocios de Farmacias del Ahorro para este año que contempla abrir 300 nuevas farmacias, que le permitirá ampliar su cuota de mercado en la distribución de medicamentos privados estimada en 20 por ciento.

LA RUTA DEL DINERO

Rumbo a la 87 Convención Bancaria, que como se sabe se realizará el mes próximo en Acapulco, conviene reflexionar sobre la participación de la mujer en el sector financiero, más allá de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que acaba de pasar.

Y es que algunas entidades han sido constantes en sus esfuerzos de equidad de género, como Scotiabank que por más de una década apoya el programa Women in Payments. La noticia es que ayer esa iniciativa logró conjuntar en la CDMX a un grupo destacado de mujeres del sector financiero en un panel que resaltó la importancia de las mentorías para fomentar el liderazgo femenino.

Participaron Kristy Duncan, Fundadora y CEO de Women in Payments; Goretti Hernández, Head of People de Visa México; Claudia Reyes, Vice President y General Manager de Western Union México y Centro América; Jenny Bernal, directora de Talento y Desarrollo de Scotiabank México y Lucy Hirota, directora del Segmento PyME, de Scotiabank México… Luego que ahora las autoridades financieras del Reino Unido dieron luz verde a instrumentos que tengan como activos las criptomonedas, el bitcoin rompió ayer la barrera de 72 mil dólares por unidad, y es que la City no se podía quedar atrás de Wall Street en la ruta para institucionalizar a los activos digitales.

