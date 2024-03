Las mujeres y las candidatas

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez desaprovecharon el 8 de marzo para enviar un mensaje a las mujeres mexicanas y demostrar que no sólo son candidatas, sino estadistas.

Llámenme iluso, pero creo que el Día Internacional de la Mujer era una fecha ideal para que juntas, las dos candidatas presidenciales, realizaran un video o un pronunciamiento conjunto diciendo que, sin importar quien gane el 2 de junio, reafirmaban el compromiso de combatir y erradicar la violencia en contra de mujeres, niñas y adolescentes.

Es más, qué les costaba ser generosas, empáticas y solidarias el 8 de marzo y suspender sus actividades electorales por 24 horas para dejar el protagonismo a las miles de mujeres que salieron a las calles y plazas del país.

“Es tiempo de mujeres”, así dicen y reafirman las dos candidatas presidenciales y lo repiten al infinito las aspirantes a los más de 20 mil puestos de elección popular en disputa. ¿Qué significa realmente esta afirmación? ¿Es sólo una cuestión numérica en la asignación de candidaturas? ¿Quiénes son las beneficiarias de que la mitad de candidaturas sean para mujeres? ¿Qué proponen las candidatas?

Leo los 100 compromisos de gobierno de Claudia Sheinbaum y reviso su propuesta hacia las mujeres de la semana pasada. Hay planteamientos interesantes y articulados, pero en estos momentos son solo eso, palabras.

En el mejor de los casos, son una carta de intención, cuando lo que la coyuntura requiere son acciones o incluso gestos. Xóchilt Gálvez no tiene o no ha presentado una propuesta para las mujeres. Bien cuando dijo que en su campaña y su gobierno no tolerará que se ejerza violencia en contra de ninguna mujer.

Espero que sea un planteamiento sincero y no una ocurrencia, como firmar con sangre sus compromisos, decirles “weyes” a sus oponentes o proponer la construcción de la “carcelota”. Una cosa es defender la perspectiva de género y otra, practicarla.

En estos 10 días de campaña ha predominado la política tradicional; es decir, la política machista, en donde el comportamiento de las candidatas y de sus representantes ha sido de machos alfa en disputa por el poder. La narrativa está entre lo que hace el presidente López Obrador y lo que hicieron sus antecesores, desde Salinas hasta Peña Nieto.

Descalificar al contrario, doblarlo, denostarlo y desprestigiarlo, cosas que se suponía eran muy masculinas. La diferencia fundamental entre la nueva y la vieja política no está en el dilema entre políticos viejos y políticos jóvenes; sino entre una política machista y una política con perspectiva de género, competitiva pero no destructiva.

El 7 de abril, cuando se realice el primer debate presidencial, las candidatas tienen otra oportunidad para mandar un mensaje y demostrar que la política con rostro de mujer es más que una frase de campaña. Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

La política es de bronce

POR ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO

@ONELORTIZ

MAAZ