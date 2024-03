El caso de corrupción de menores de Héctor Parra ya es un reality show

LA GENTE HA HECHO UN REALITY SHOW DEL CASO DE CORRUPCIÓN DE MENORES DE HÉCTOR PARRA EN PERJUICIO DE ALEXA PARRA

Antes los hombres se protegían, evitaban acusarse uno a otro, sobre todo en cuestiones de abuso de niñas, ahora entre que corren a los jueces, suponemos que ellos prefieren condenar al que ya tiene un pie metido en la cárcel, porque los magistrados ya habían juzgado el caso de corrupción de menores de Héctor Parra, pero deciden volverlo a juzgar del delito de abuso sexual, por lo que supuestamente el 15 de marzo lo condenarán también por eso, y si eso ocurre, alargarán su condena de 10 años 6 meses.

Es muy triste que hasta esta tragedia se haya convertido en un reality show, en el que la gente vive pendiente del drama de dos hermanas; en el que una dice que su padre es culpable y la otra dice que es inocente, haciendo insalvable la división familiar ya que cada quien tiene su verdad.

PONCHO DE NIGRIS DICE QUE NO HARÁ LAS PACES CON SU MADRE Y SI SU ESPOSA SE QUIERE IR, DEJARÁ QUE SE VAYA

Poncho de Nigris dijo: “Así sea mi madre, me alejó de cualquier persona tóxica, y ya no le hablo, y si mi mujer se volviera tóxica o se quisiera ir, ¡así sea!”

Lo que Poncho aún no sabe o no se ha dado cuenta, es que -mujer que no da lata es varón-.

Si piensa alejar a todas las mujeres tóxicas de su lado, se va a quedar como dedo, bien solito, y al ratito no le van a alcanzar las rodillas para pedirle perdón a todas. Los hombres son muy ”echadores”, pero al final no pueden vivir sin una mujer y Poncho, te tenemos malas noticias: ¡Ya ninguna mujer aguanta absolutamente todo, ponen aunque sea poquitos límites!

ALEXANDER HACHA LAMENTA NO HABER LLEGADO VÍRGEN A SU MATRIMONIO CON LA MADRE DE SUS HIJOS; HOY EN DÍA SÓLO ALGUIEN CON LA DECENCIA Y HÁBITOS TAN BONITOS COMO EL CANTAUTOR, ES CAPAZ DE DECIR LO QUE ÉL DIJO

Alexander Acha, el guapísimo hijo de Emmanuel, dijo una frase que sorprendió a personas de todas las generaciones ya que aseguró: “Me habría gustado llegar virgen al matrimonio con mi esposa, la madre de mis hijos, lamentó no haber guardado mi cuerpo solo para ella”·

Solamente alguien como Alexander, con hábitos tan constructivos y gente muy derecha, se lamenta por no haber llegado virgen al matrimonio, salvo él, ¿quién dice algo así sobre todo en el medio artístico? ¡Nadie absolutamente!

Alexander no lo hurta, lo hereda, es un hombre muy bueno, la calca de su papá, el gran cantante Emmanuel, que como su hijo tiene el alma limpia, es gente decente, extraordinario padre y nunca tomó alcohol ni fumó ni se drogó, ni nunca fue prepotente y siempre su prioridad ha sido su esposa Mercedes y sus hijos. Ese es el ejemplo que le dio a su único hijo varón, por lo que a pesar de estar en este medio, Alexander nunca se descarrió.

POR SHANIK BERMAN

