MC se decanta para 2030

EN MOVIMIENTO CIUDADANO (MC) trabajan en una propuesta de largo plazo para convertirse en la fuerza política más importante en 2030, con Luis Donaldo Colosio Riojas como apuesta para la Presidencia de la República.

Así lo confirman varias fuentes al interior de las filas emecistas, que describen el trabajo que están haciendo para impulsar y madurar, políticamente hablando, a Colosio Riojas entre el propio Dante Delgado y sobre todo Agustín Basave, académico, diplomático, expresidente del PRD y padre de su mejor amigo, Agustín Basave Alanís.

Apenas durante la toma de protesta de los candidatos del llamado movimiento naranja, el exalcalde de Monterrey eclipsó el discurso de su candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, llamando a sus correligionarios a implementar una necesaria “política responsable para México”.

En las filas naranjas vieron a un nuevo liderazgo que los llamaba a hacer una reflexión sobre que “México merece más… Todos debemos tener siempre presente el hermoso privilegio que es ayudar a tu país y ayudar a tu gente y por lo mismo, jamás debemos de perder de vista la enorme responsabilidad que eso implica”.

La apuesta es que Colosio despunte en el Congreso, se apuntale como un buen parlamentario y, de ahí, se presente en la siguiente disputa por la Presidencia como la opción que aglutine al voto joven, que representa a 30% del electorado, pero también a los votantes desencantados de la llamada 4T y que no encuentran en el PAN o PRI algún liderazgo convincente.

Tanto Delgado como Basave ven amplias posibilidades de concretar el mencionado plan y el verdadero reto lo tendrían al interior de su propio partido, con un Samuel García empecinado en contender por el Ejecutivo federal dentro de seis años.

Al gobernador de Nuevo León le han dado manga ancha porque tanto él como su esposa, la influencer de internet Mariana Rodríguez, tienen la capacidad de atraer a cierta parte de la población joven.

Sin embargo, la irreverencia, la rebeldía y la impulsividad característica de la pareja “fosfo- fosfo” ponen también en riesgo el proyecto emecista.

La tarea es evitar que con el gobernador neoleonés ocurra lo que ya pasó con el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, que en varias ocasiones ha marcado distancia del MC y su dirigencia, a la que acusa de permitir que la política se haya banalizado y dice no sentirse representado en esa nueva tendencia que invita a “lo nuevo” del ejercicio público.

ISABEL MIRANDA DE Wallace, la polémica presidenta de la asociación Alto al Secuestro, ha iniciado, de manera subrepticia, una campaña en contra de Arturo Zaldívar, el ex ministro de la Corte y hoy asesor en justicia de la candidata Claudia Sheinbaum. Ella ha tenido diferencias con él y con el periodista Ricardo Raphael por el encarcelamiento de varias personas que, con evidencia dudosa, fueron arrestados como secuestradores en la época de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Federal. Zaldívar y Raphael avanzaron recursos legales y mediáticos, respectivamente, que han puesto en duda los procesos penales de varios de los detenidos.

Ahora que Zaldívar va en ascenso político, curiosamente han empezado a salir videos en redes y algunas notas periodísticas que hablan de supuestos pagos irregulares al entonces ministro. Lo que no sabe la señora Miranda es que Zaldívar, desde la Suprema Corte, en agosto de 2022, denunció el uso de cuentas inactivas en Banorte a su nombre para fines ilícitos ante la Fiscalía General de la República (FGR), que comanda Alejandro Gertz Manero. Las investigaciones federales apuntan a la señora De Wallace que, desde esa fecha, trató de dañar reputacionalmente al jurista y al periodista, pues de salir a la luz pública la inocencia de estas personas, el fondeo y reputación de su asociación quedaría mermado. Se espera que en un par de semanas la FGR dicte autos de formal prisión a los involucrados en el mal uso de cuentas, donde ha sido crucial la colaboración del banco que preside Carlos Hank González.

IMAGINE QUE LE deben algunos cientos de millones de pesos, no le pagan y en vez de que un juez ordene que le paguen, el deudor obtiene del juzgado en menos de 24 horas medidas que le ordenan no dar por vencidos los préstamos que otorgó y que se abstenga de demandar a su cliente moroso. Y además, al incumplido le fijan una garantía que no representa ni 1% de lo que se niega a honrar.

Eso es exactamente lo que le pasó a BBVA, que dirige Eduardo Osuna; Bx+, de Antonio del Valle Ruiz; Sabadell, que dirige Albert Figueras; Citibanamex, que comanda Manuel Romo, y Santander, que capitanea Felipe García Ascencio. El deudor es la famosa cadena de tiendas de bebidas y alimentos La Europea, de José Antonio Ruiz, quien está quebrado y que en un tiempo récord, entre el miércoles y ayer, consiguió de la Jueza 32 Civil de la CDMX, Ana Miriam Yepez Arreola, interina por cierto, las extraordinarias medidas que ya las quisiera todo mundo.

SE COLOCÓ ESTE miércoles la primera piedra del Polo para el Desarrollo del Bienestar Texistepec (Podebis) en el sur de Veracruz, como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales. Lo va desarrollar la empresa Proitsmo, que dirige Javier Aguilera, tras haber ganado una de las cuatro licitaciones convocadas por la Secretaría de Marina, que comanda el almirante José Rafael Ojeda Durán. Este polo forma parte de un paquete de 12 que fueron asignados a Veracruz, que gobierna Cuitláhuac García; Oaxaca, que encabeza Salomón Jara, y Chiapas, al mando de Rutilio Escandón. Este Podebis es el más grande de los que se han subastado hasta ahora, pues abarcará una superficie de 480 hectáreas y se invertirán mil 869 millones de pesos.

MENUDO PROBLEMA DE negligencia en el que se metieron los abogados de Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializado (TRESE) de Ricardo Silva. Resulta que ayer fue desechado por un Tribunal Colegiado el amparo que presentaron en contra de la sentencia que confirmó su quiebra. La razón: fue presentado de manera extemporánea. Con ello ya resulta imposible que TRESE salga de la quiebra. Ahora Silva deberá voltear a ver a sus propios abogados para ver quién le paga el descalabro.

