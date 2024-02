Debates en el INE

El Doctor Patán se siente frustrado. A despecho de mi devoción por el movimiento que encabeza el Segundo Presidente Más Popular del Mundo, soy tan capaz de disfrutar un debate entre voces libres, cultas y filosas como el que más. Como un niño, para que me entiendan.

Dado que la compañera Taddei no se destaca exactamente, ni en el contexto de nuestro movimiento ni en el de la historia INE-IFE en general, por su chispa, celebré en su día, públicamente, que en el Instituto fueran a enfrentarse dos buenos oradores como el compañero Noroña y Guadalupe Acosta Naranjo, un hombre de todos mis aprecios y mis respetos que algún día, espero, encontrará el camino de la verdad, la luz de la pureza moral, todas esas cosas, y abrazará nuestro la Cuarta Transformación.

La cosa prometía. Guadalupe se distingue por un envidiable sentido de la ironía, con esa ecuanimidad socarrona. El camarada Noroña, por su parte, parecía un rival de cuidado.

Ojo con él: entra, intimidantemente, con ese potencial contagioso que agarró en la pandemia gracias a su negativa libertaria a usar cubrebocas, te deslumbra con la gama cromática de esas camisas bordadas y ¡bum!: te deja ir tres insultos, un apodo y, no hay modo de regateárselo, una retórica en llamas de indignación revolucionaria y bien estructurada que no es fácil contrarrestar.

Ok: en el primer round, el otro día, lo pusieron en la lona. Ni a meter las manos alcanzó, para que me entiendan. Vean los videos.

Compañero Noroña: en nuestro movimiento no está prohibido mencionar lo del fraude del 88, pero debería estarlo. Entiendo que usted y el licenciado Bartlett han construido una amistad de hierro, fincada –es un suponer– en el compromiso con los pobres y la ética rebelde.

(A propósito, chicas: don Manuel sigue soltero; no entiendo cómo no lo aprovechan). Queda demostrado por ese tuit que publicó –así se llamaban entonces– donde lo califica de “amigo y compañero de lucha”. Dicho lo anterior, estimado Gerardo, hay que reconocer que de nuestro movimiento purificador, con la posible competencia de Napito y un par más, el lic es una de las figuras más difíciles de vender, particularmente cuando irrumpe el tema siempre sensible de los fraudes electorales.

¿Y si lo dejamos garantizando soberanías energéticas en la CFE sin meterlo a la discusión? Es un consejo de su amigo y compañero de ruta, el Doctor Patán, para futuras ocasiones. Me permito otro: no le diga al Guadalupe que en la siguiente le va a contestar fulminantemente. Se ve como muy ardidón, compañero, la verdad.

Ah, una cosita más: en el tuit con el licenciado Bartlett hay una foto con un plato de lo que parece un espléndido jamón, impecablemente veteado. No sea así, compañero: recomiende el restaurante. Ese ibérico no lo tiene ni Pedro Sánchez. Vaya, ni en los vuelos clase premiere.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

MAAZ