Las chicanas de Ternium

POR FIN COMIENZA a ver algo de luz la ingeniera Karla Castro Delgado, al haber propiciado un muy importante revés a las gigantes Siemens Servicios y Ternium de México.

Hablamos del litigio que sigue en su contra por responsabilidad civil y daño moral por el accidente de trabajo que sufrió el 13 de junio de 2017, que la dejó con secuelas físicas y emocionales muy serias y lamentables.

Y es que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito le concedió el amparo para que finalmente comience el juicio contra esas transnacionales ante la justicia de Nuevo León. Lo anterior lo tuvo que validar en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside Norma Lucía Piña, que desechó apenas el 21 de febrero un recurso de revisión. La chicana de Ternium, que preside Máximo Vedoya, y Siemens, que dirige Alejandro Preinfalk, tuvo el propósito de seguir retrasando más tiempo este penoso caso que los expone de cuerpo completo. Ambas multinacionales, una alemana y la otra italo-argentina controlada por Paolo Rocca, de no muy buen prestigio empresarial, llevan 7 años dilatando el proceso.

Pero vaya que la justicia federal no es lo mismo que la local, menos la de Monterrey, como otras que ya hemos documentado aquí en expedientes escandalosos de Guadalajara y Cancún. La resolución de la Corte protege los derechos humanos de la víctima, que ahora comienza, de nueva cuenta, el peregrinar ante la justicia en el estado que gobierna otro personaje cuestionable, Samuel García. Es ante el Juez Primero de Juicio Civil Oral del Primer Distrito Judicial de ese estado, que se empeña en hacer requerimientos ilegales e innecesarios para admitir la demanda y emplazar a Ternium y a Siemens.

Estas dos empresas, sobre todo la primera, ha hecho valer su poder económico y político y la conducta del juez solo se explica por corrupción, pues es impensable que su ignorancia sobre el Derecho sea tal. Correspondería al juez local actuar al nivel de ética y honorabilidad de la justicia federal, y continuar el proceso que ha sido entorpecido y obstaculizado por la propia autoridad.

Ahora pretende que se notifique a la demandante la resolución con la que inicia el juicio a través de un Juez de la CDMX, cuando Karla fue personalmente ante la presencia del Juez de Monterrey a notificarse. Así la justicia local en nuestro país; ahora los reflectores están puestos en el Juez Eric Alejandro Arenas Guzmán. Veamos cómo actúa. La tarde del 13 de junio de 2017, Karla resbaló y sumergió sus pies en material caliente de la zona de colector de polvos húmedos, la cual no estaba acordonada y no mostraba indicaciones de precaución.

La ingeniera se encontraba haciendo trabajos de supervisión en la planta briqueteadora de la instalación Ternium Guerrero, de Monterrey. La primera atención médica la recibió 25 minutos después, dentro de la misma planta, y posteriormente fue llevada a una clínica privada donde tuvo que esperar una hora para ser atendida. Las lesiones son irreversibles, al igual que el daño moral.

VECTOR ESTÁ ATRAVESANDO por una crisis que la podría arrastrar a la insolvencia. Y es que la intermediaria que fundó Alfonso Romo se quedó sin corresponsalías en Estados Unidos para efectuar transacciones en dólares. En el arranque de 2024, The Bank of New York Mellon, que encabeza Gerald Hassell, le canceló todas las cuentas. Vector ya había perdido en el transcurso de 2023 a su otro corresponsal con el que realizaba operaciones de compra y venta de divisas, remesas, giros, cheques y órdenes de dinero. Pero el golpazo que le significó el segundo puso a la empresa dirigida por Edgardo Cantú en el ojo de los reguladores estadounidenses. Y es que el BNY Mellon los cortó de tajo; recibió una notificación de las autoridades de aquel país de un depósito con dólares robados a una cuenta de Vector, lo que habla de un pésimo compliance de esa intermediaria. Para rematar, hace unos días a los pupilos de Romo Garza-Madero les cayó una auditoría del SAT, de Antonio Martínez Dagnino. Se desconoce si lo segundo es consecuencia de lo primero.

¿CUÁLES FUERON LOS bufetes de abogados que asesoraron a los vendedores y compradores de las 13 plantas de energía eléctrica que adquirió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Del lado de Iberdrola apunte al JP Morgan, que lleva aquí Felipe García Moreno, y a Barclays, que comanda Raúl Martínez Ostos, como agentes financieros, y a Baker & Mckenzie, a cargo de Ricardo Castro-Garza, como asesor legal; por el Fondo Nacional de Infraestructura y el fondo México Infrastructure Partners nuevamente Barclays, y en lo jurídico, los despachos Jáuregui y Del Valle de Luis Gerardo del Valle, Greenberg Traurig, que lleva Juan Manuel González Bernal, y Ritch Mueller Nicolau, que capitanea Luis Nicolau; y como asesores legales de Barclays, Sumitomo, BBVA, Santander y Nafin-Bancomext, Galicia Abogados de Manuel Galicia; a Banobras lo asistió White & Case, de Francisco de Rosenzweig, y Cleary Gottlieb de Mark Leddy, y el Millbank, de David J. Wolfson, por la regulación de Nueva York, a todos los bancos.

BERTHA ALCALDE DESEMBARCÓ en el ISSSTE hace dos meses. Aquí le adelantamos su llegada. Tenía ya cinco semanas actuando. Desde entonces empezó a meter orden al atribulado instituto, ordenando el tiradero que primero dejó Luis Antonio Ramírez, y después Pedro Zenteno. De inicio tomó control de los servicios integrales, donde el llamado Cártel de los Chupasangre se reparten negocios superiores a los 20 mmdp, y ahora va por ordenar los contratos de banco de sangre y hemodinamia, lo que significa un duro revés y el aislamiento de Almendra Ortiz, Reyna Basilio y Thalía Lagunes, que imponían su ley. Alcalde ya está metida en el análisis del desabasto de medicamentos, no recibe a ningún proveedor del instituto y empezó a dar los primeros pasos a fin de controlar el gasto en hospitales regionales y delegacionales, por donde se perdían también muchos de los recursos presupuestales que no se tienen. Bertha tomó posesión oficial ayer de la dirección.

MEDIA BUSINESS GENERATORS liquidó a Forbes la deuda por regalías que tenía pendiente. Lo hizo este mes por cerca de 300 mil dólares. Este pago, aunado a la contestación que dio al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York pidiendo que deseche por improcedentes las medidas cautelares que la revista quiso fincarles, perfilan el inicio inevitable de un arbitraje. Mariano Menéndez pretende quedarse con Forbes de México por lo menos otros 5 años. Está convencido que en los 10 años operando la franquicia en la región, la firma que dirige Mike Federle le debe el posicionamiento de la marca en castellano, máxime porque creó Forbes en Español que no figura en el contrato y es un producto en web. Para finiquitar la relación, quiere 6 mdd.

TRAS LA REVELACIÓN de los audios de Amílcar Olán, en los que describe detalladamente los negocios que hizo en el Tren Maya, en la refinería de Dos Bocas y en la compra y venta de medicamentos para el sector salud, el joven tabasqueño quedó vetado y defenestrado en Palacio Nacional y en la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador, furioso, prohibió a sus hijos Andrés Manuel, Gonzalo y José Ramón López Beltrán continuar la relación que desde la infancia sostienen con ese personaje. Amílcar no tardó en reaccionar y ahora busca la protección de otras instancias y su mejor seguro es la información que posee, misma que ahora él mismo está administrando.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL