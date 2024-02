Rodríguez Bucio recibirá denuncias

Será el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, quien reciba las denuncias sobre amenazas del crimen organizado a candidatos. Así lo acordó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, con la Cámara de Diputados, donde ayer se aprobó el acuerdo para integrar una Comisión especial que vigile los episodios de violencia en el proceso electoral. Las denuncias, nos dicen, podrán presentarlas aspirantes, partidos y ciudadanos en general.

Ni del Mazo ni del Moral

Desmintió el dirigente de Morena, Mario Delgado, que vaya a dar candidaturas para el Senado al ex gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, y a la ex candidata de la alianza opositora, Alejandra del Moral. Pero, sobre el ex mandatario mexiquense, Eruviel Ávila, y su colega de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo: “Vamos a ver”.

Otro escándalo del Diamante Negro

En un nuevo escándalo está metido Roberto Palazuelos, aspirante de MC al Senado. La señora Lizbeth Romano lo denunció ante la Fiscalía capitalina, a cargo de Ulises Lara, por fraude y despojarla, de forma ilegal, de un terreno en Tulum que ha explotado como hotel y restaurante. Hay hasta videos de él hostigando a la mujer.

Nerviosos por el regreso de Fox

El expresidente Vicente Fox reactivó su cuenta de X (antes Twitter), que suspendió el año pasado luego de la tunda que recibió por insultar a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. El caso es que no cayó nada bien en el PAN, pues temen que su incontinencia tuitera afecte a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

Firme, la Convención de banqueros

Nos dicen que los banqueros del país están firmes en realizar en abril próximo su 87 Convención en Acapulco, pese al clima de violencia que se ha desatado en los últimos días. Nos explican que, si bien hay preocupación en la Asociación de Bancos de México, presidida por Julio Carranza, se cabildea con las autoridades para garantizar la seguridad del evento.

