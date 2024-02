Se fueron siete fechas del balompié mexicano y poco a poco la tecnología juega un papel fundamental en el curso del accionar de una escuadra, así como la preparación que exhiben los cuerpos técnicos, de tal forma que un equipo que dio pena el semestre pasado ahora está en la punta del circuito de forma incontestable. Ya poníamos ejemplos claros de ello con el Guadalajara, que con un técnico hecho en Europa hizo jugar muy bien a los tapatíos. Incluso, llegaron a la final y nunca se perdieron de una fiesta grande mientras estuvo al mando. Ahora, Con Fernando Gago, otro elemento que se pulió jugando en Madrid con la entidad merengue, se encuentran en los primeros lugares de la clasificación y también mostrando un futbol bastante interesante, siento sumamente limitada la plantilla, en comparación con otras que no encuentran el rumbo, como Tigres o América que juegan basura a estas alturas del certamen, con un sistema poco o nada definido pero salvados por sus individualidades

A Cruz Azul, históricamente pisoteado por una gestión abominable, repleta de jugadores sin trascendencia que se dice que solo son parte de un negocio en donde los promotores y directivos se llevan una tajada importante del pastel, le ha bastado tener al frente a un estratega con nuevas formas de entrenamiento, una preparación interesante aderezada con su gran oratoria , para estar, con diferencia y aunque falta mucho, en el liderato de la tabla general de nuestro certamen. Cruz Azul ilusiona. Ante Tigres, una prueba de fuego, tiraron 23 veces, y si no fuera por Nahuel Guzmán los de San Nicolás se llevaban por lo menos tres en la frente. Un fin de semana contra San Luis, probaron 17 veces a portería, clavaron tres sin respuesta. Ante Querétaro también ganaron 3-1 con once remates. Enfrentaron a Tijuana y tiraron las mismas ocasiones, y 13 contra el Mazatlán. No solo es eso sino en general, el alto volumen de posesión que han tenido, el ahogo a los demás rivales al grado de llevarlos a asfixiar con la presión que ejercen y grandes momentos individuales de gente como Piovi o la inteligencia táctica de Faravelli.

Sería irresponsable asegurar que el Cruz Azul es favorito al título tras, apenas, el primer tercio de torneo. Pero el desarrollo futbolístico que han tenido demuestra que los técnicos de la vieja escuela poco a poco dejan de tener cabida. El

“Tuca” de trayectoria legendaria desencadenó el torneo pasado una penúltima posición. Estrategas como Diego Cocca o Guillermo Almada comienzan a alzar la mano llegando a finales con equipos mucho más modestos, incluso vimos grandísimas cosas con Jardine o Paunovic. Ya no es necesario colocar a los jugadores en sus posiciones nominales, sino implementar un conjunto de variantes tácticas y una profesionalización en todos los aspectos no solo deportivos, sino personales. Los Celestes son de momento lo más interesante del torneo. Veremos en qué acaba.

La laguna después de tantos episodios sombríos, me atrevo a decir, tiene algún rayo de esperanza en el futbol.

